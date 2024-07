A próxima grande novidade em viagens aéreas são cuidados com os animais de estimação, os dias estão ficando mais longos: fique por dentro das histórias do dia

👋 Bem-vindo ao 5 Things PM! A dieta mediterrânea tem sido associada a inúmeros benefícios à saúde de adultos. Um novo estudo sugere que ela pode ser boa para a saúde cardíaca de crianças também.

Aqui está o que mais você pode ter perdido durante seu dia agitado:

1️⃣ Tornando-se verde: A próxima grande novidade na aviação pode ser um avião totalmente elétrico com capacidade para 90 passageiros e que pode voar até 500 milhas. Uma startup holandesa espera que seu design esteja voando comercialmente dentro de uma década.

2️⃣ Cirurgias em animais de estimação: Procedimentos de beliscões e dobras para cães e gatos não são apenas cosméticos. Algumas raças são geneticamente mais propensas a desenvolver problemas nas pálpebras, o que pode afetar sua visão e até mesmo tornar o piscar doloroso.

3️⃣ Distorção temporal: O derretimento do gelo polar está mudando a forma como a Terra gira e tornando os dias mais longos, de acordo com uma nova pesquisa. É apenas mais um sinal do enorme impacto que os humanos estão tendo no planeta.

4️⃣ Tendência do TikTok: Você pode ter ouvido falar sobre “chefe da Geração Z e um mini” e se perguntou o que é todo esse alvoroço. É basicamente uma celebração de estilo e ousadia. Frases cativantes são usadas para descrever a vibe — com uma dancinha para completar.

5️⃣ Casamento do ano: O primeiro-ministro da Índia abençoou o casal feliz durante uma celebração de três dias repleta de estrelas em Mumbai, quando o herdeiro bilionário Anant Ambani se casou com sua namorada de longa data. Celebridades de Bollywood e Kim Kardashian estavam entre os convidados.

⚽ Multidão caótica: Fãs sem ingressos tentaram entrar no Hard Rock Stadium da Flórida para a final da Copa América de futebol entre Argentina e Colômbia. Alguns estavam escalando paredes e passando por saídas de ar. A partida foi adiada por mais de uma hora.

Torcedores sobem pelas saídas de ar para entrar no estádio de futebol

• Juiz da Flórida rejeita caso de documentos confidenciais contra Trump

• Trump escolhe JD Vance como seu companheiro de chapa enquanto a convenção republicana começa

• Google prestes a fazer sua maior aquisição de todos os tempos com startup de segurança cibernética

🔍 Espécies extintas: Uma planta única se tornou a primeira espécie nos EUA a ser exterminada da natureza por causa da elevação dos mares, disseram cientistas. Eles estão preocupados que mais possam acontecer.

💉 É esse o número de vidas de crianças que poderiam ser salvas a cada ano com a implementação da nova vacina contra a malária R21, que está sendo saudada como um marco importante.

🇫🇷 Mensagem moderna: Enquanto Paris se prepara para receber atletas para os Jogos Olímpicos de Verão, os organizadores estão lançando uma campanha de saúde sexual que defende o prazer e o consentimento, bem como a ênfase tradicional na segurança.

🏆 Qual país comemorou um campeonato de futebol e também um campeão de tênis masculino em Wimbledon no fim de semana?

A. Brasil

B. Espanha

C. Colômbia

D. Argentina

⬇️ Role para baixo para ver a resposta.

🎵 Gostamos de encerrar as coisas com uma nota positiva: Um lado B de blues de 50 anos de Billy Joel está ressurgindo e se tornou uma de suas músicas mais transmitidas, graças aos Millennials e à Geração Z.

👋 Nos vemos amanhã.

💬 O que você gostou no 5 Things PM de hoje? Esquecemos de alguma coisa? Envie um e-mail para: 5ThingsPM@cnn.com

🧠 Resposta do teste: B. Foi um grande fim de semana para a Espanha, que venceu o campeonato de futebol Euro 2024 depois que Carlos Alcaraz conquistou o título de simples masculino em Wimbledon.

📧 Confira todos os boletins informativos da CNN.

5 Things PM é produzido por Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson, da CNN.