A quantia de dinheiro que a ‘Hawk Tuah Girl’ está arrecadando para uma aparição em Nova York vai te chocar

Hailey Welchtambém conhecida como “Hawk Tuah Girl”, ganhou na loteria Grande maçaarrecadando uma quantia enorme $ 30.000 para uma série de aparições em locais icônicos em Cidade de Nova York. A sensação viral ganhou fama após sua entrevista com a Tim & Dee TV, onde ela compartilhou sua dica sexual única, dizendo “Você tem que dar a eles aquele ‘hawk tuah’ e cuspir naquela coisa.”

Galês está programada para sediar um evento diurno no local do Memory Motel em East Village, com ingressos custando entre US$ 45 e US$ 55. Os participantes terão a oportunidade de tirar fotos com ela e obter seus produtos do Memory Motel autografados.

Hawk Tuah Girl confessa sobre seu OnlyFans

Além disso, ela fará aparições no Patinho Feio em Praia longa e a Taverna Bull Smith em Cidade de Smithaproveitando ao máximo sua nova fama.

Welch lucra com fama viral com US$ 65.000 em vendas de produtos

Não parando por aí, Galês também está lucrando com seu status viral vendendo sua própria mercadoria. Ela fez parceria com a empresa sediada no Tennessee Tópicos de cabeça gorda para vender brindes oficiais do “Hawk Tuah”, que já renderam impressionantes US$ 65.000. Parece que ela está aproveitando ao máximo seus 15 minutos de fama.

Mas isso não é tudo. No último fim de semana, ela até subiu no palco durante o show da estrela country Zach Bryanconcerto de ‘s no Estádio Nissan de Nashville em sua cidade natal Tennessee. Parece que ela não está apenas fazendo ondas em Nova Iorque mas também deixando sua marca no cenário musical.

O sucesso de Welch não para em aparições e vendas de mercadorias; ela também assinou com uma empresa de gerenciamento musical, indicando que ela pode estar se aventurando na indústria musical. Está claro que ela está capitalizando seu momento viral e transformando-o em uma oportunidade lucrativa.

É seguro dizer que Welch está tirando o máximo proveito de sua fama repentina, e isso é apenas o começo para essa sensação da internet. Com sua personalidade única e frase de efeito cativante, não é nenhuma surpresa que ela esteja rapidamente subindo ao estrelato. Fique de olho para mais da “Hawk Tuah Girl” enquanto ela continua a fazer ondas nas indústrias de entretenimento e música.