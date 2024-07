A quantia que Eric Butterbean Esch oferece para lutar contra Jake Paul

Ex-estrela do boxe Eric Eschconhecido como Feijão-manteigaapresentou uma oferta de £ 1,5 milhões para lutar Jake Pauloem meio à incerteza que cerca Luta agendada de Paul com Mike Tyson.

A luta Paul vs. Tysonoriginalmente marcada para 20 de julho, foi adiada devido a uma crise de úlcera de Tyson, adiando o possível confronto para 15 de novembro.

No entanto, TysonA participação de ‘s depende da aprovação em diversos exames médicos, o que deixa a luta em dúvida.

Em busca de um novo oponente

Pauloque recentemente conquistou uma vitória por nocaute contra o ex- Lutador do UFC Mike Perryestá atualmente procurando seu próximo oponente. Feijão-manteigaansioso para entrar no ringue, propôs uma quantia significativa para garantir uma luta com Paulo.

Ao longo dos anos, Feijão-manteiga emagreceu e melhorou sua forma física. Ao longo de sua carreira, o lutador de 57 anos teve um histórico impressionante, vencendo 77 de suas 91 lutas profissionais de boxe, 58 das quais por nocaute.

Adicionalmente, Butterbean competiu em kickboxing e MMAvencendo três de suas sete lutas de kickboxing e 17 de suas 28 lutas de MMA.

“Ei Jake Paulovocê lutaria comigo por US$ 2 milhões? [£1.5million]?” Feijão-manteiga disse no TikTok.

“O vencedor leva tudo.”

A possibilidade de uma luta entre Paulo e Tyson gerou debate, principalmente porque será considerada uma partida profissional e não uma exibição.

Esta decisão atraiu críticas de alguns na comunidade do boxe, incluindo o ex-campeão Tony Bellewque expressou decepção com a ideia de Tyson ter tal luta em seu registro oficial.

Enquanto o mundo do boxe aguarda por mais atualizações sobre A saúde e o estado de Tyson do Paulo lutar, Feijão-manteigaA oferta da apresenta um cenário alternativo.