A reação hilária de Ed Kelce à prisão do perseguidor de Taylor Swift quebra a Internet

Pai de Travis Kelce, Ed Kelcecausou ondas nas redes sociais quando reagiu à notícia de que um suposto perseguidor de Taylor Swift foi preso na Alemanha. Sua resposta, que ele postou no Facebook com a legenda “Adoraria saber quem é essa vadiachamou a atenção de muitos fãs de Swift.

Uma fã, Bee, compartilhou uma captura de tela da postagem de Ed no X (antigo Twitter) com sua própria legenda: “Proteja Ed Kelce a todo custo.” Este tweet ganhou muita atenção, acumulando mais de 450.000 visualizações. Outra fã, Line, saudou Ed como um “ícone e lenda” em seu tweet, que obteve mais de 120.000 visualizações. Ela escreveu: “Ed Kelce o ícone, a lenda que você é.”

Travis Kelce compartilha raro vídeo íntimo de seu pai Ed Kelce e sua semelhançaParker Johnson

O online Taylor Swift comunidade teve muito a dizer sobre a reação de Ed. Um usuário, Aly iso London n5, comentou com humor, “Ed Kelce é apenas uma das garotassugerindo que ele se encaixa perfeitamente com os apaixonados Swifties. Está claro que Ed causou uma impressão na base de fãs com sua resposta sincera e identificável.

Embora Ed não esteja tão sob os holofotes quanto a mãe de Travis, Donna, ele ainda é um rosto familiar nos jogos do Chiefs e até foi visto no camarote de luxo da família ao lado de Taylor Swift. Essa conexão só aumentou a intriga em torno de Ed dentro da comunidade de Taylor Swift.

Fãs celebram o pai de Travis nas redes sociais

O burburinho em torno de Ed Kelce chega em um momento emocionante para Travis e os Chiefs, já que eles miram em conquistar seu terceiro título do Super Bowl nesta temporada. Enquanto o time se prepara para seus grandes jogos, parece que os holofotes não estão apenas em Travis, mas também em seu pai, Ed, que inadvertidamente se tornou um sucesso entre os fãs de Taylor Swift.

A reação viral de Ed Kelce mostra que até mesmo familiares de personalidades famosas podem capturar a atenção do público com suas respostas genuínas e sem filtros. Está claro que a reação sincera de Ed tocou o coração de muitos online, e será interessante ver se ele continuará a fazer ondas no futuro.