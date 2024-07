A reação negativa ao ‘Morning Joe’ é a mais recente confusão para os executivos da NBC e da Comcast

CNN

Cesar Conde se viu — mais uma vez — recebendo uma dura repreensão no ar de suas estrelas de alta potência da MSNBC.

Pela segunda vez em apenas alguns meses, questões sobre a liderança do presidente do NBC News Group foram levantadas de forma extraordinária, com a equipe do “Morning Joe” expressando publicamente na terça-feira consternação pelo fato de a diretoria da NBC ter retirado sua transmissão do ar no dia anterior após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

Joe Scarborough, falando ao lado dos co-apresentadores Mika Brzezinski e Willie Geist, ofereceu aos espectadores uma espiada por trás da cortina no processo de tomada de decisão conspícuo que ocorreu no fim de semana. Scarborough disse que a equipe do “Morning Joe” foi informada na noite de domingo que toda a programação diurna orientada à opinião da MSNBC seria substituída por um único feed da NBC News cobrindo a tentativa de assassinato de Trump.

Mas, como Scarborough observou, “Isso não aconteceu”. Em vez de âncoras de alto nível da NBC News, como Lester Holt e Savannah Guthrie, ancorando cobertura especial, a MSNBC exibiu duas horas de “MSNBC Reports” e duas horas da programação de seu serviço de streaming, NBC News Now. E, estranhamente, nenhum outro programa da MSNBC foi antecipado. Apenas “Morning Joe”.

“Não sabemos por que isso não aconteceu. Nossa equipe não recebeu uma boa resposta sobre o porquê disso não ter acontecido”, disse Scarborough. “Mas não aconteceu.”

Scarborough, que disse que toda a equipe do “Morning Joe” ficou “muito surpresa” e “muito decepcionada” com a reviravolta dos acontecimentos provocada pela cúpula da NBC, chegou a oferecer um ultimato à liderança da rede.

“Da próxima vez que nos disserem que haverá um feed de notícias nos substituindo, estaremos em nossas cadeiras”, ele disse. “E o feed de notícias seremos nós, ou eles podem conseguir outra pessoa para apresentar o programa.”

Embora o programa de maior audiência e em grande parte sem roteiro tenha sido um programa imperdível para os políticos no Corredor Acela, o programa assumiu um significado adicional nas últimas semanas, exibindo grandes entrevistas ao vivo com o presidente Joe Biden, Nancy Pelosi e outros enquanto o presidente luta para continuar sua campanha. Sem o “Morning Joe” ir ao ar na segunda-feira, os espectadores se rebelaram contra a MSNBC, optando por mudar de canal, indicaram dados da Nielsen. Durante o bloco de quatro horas, a audiência total caiu 40%, e a demonstração caiu quase 50%, em comparação com a média deste ano.

Porta-vozes do NBC News Group e MSNBC não responderam diretamente aos comentários de Scarborough na terça-feira. Mas o surto representou outro momento embaraçoso para Conde, no qual a tensão nos bastidores entre a MSNBC e o NBC News Group encontrou seu caminho para a visão pública. Também levantou questões sobre as decisões editoriais e a independência da rede de notícias progressista, particularmente porque Trump e seus aliados têm como alvo sua empresa controladora, a Comcast.

A decisão de afastar a equipe do “Morning Joe”, afinal, não aconteceu no vácuo. Ao longo do último ano, Trump atacou Brian Roberts, o presidente da Comcast, pressionando-o por sua aversão à cobertura da MSNBC. Em novembro, Trump chamou Roberts de “bola de nojo” e declarou que o governo “deveria ser duro com eles” e “fazê-los pagar” por sua suposta “atividade política ilegal”.

“Muito mais por vir, observe!” Trump escreveu na época, uma ameaça não tão velada.

Esses ataques à Comcast foram revividos imediatamente após a tentativa de assassinato de Trump. Os aliados de Trump lançaram ataques contra a MSNBC, acusando a rede de má-fé de radicalizar os críticos de Trump e, assim, criar um ambiente que levou ao tiroteio. (Deve-se notar que, neste momento, as autoridades não determinaram o motivo do atirador.) Na Convenção Nacional Republicana desta semana, os ataques à MSNBC estavam na moda, com figuras do Partido Republicano como Donald Trump Jr. e Sarah Huckabee Sanders destacando o canal e detonando-o.

Basta dizer que Roberts e a equipe da Comcast, que potencialmente terão negócios de M&A antes da próxima administração presidencial, provavelmente não desejam se encontrar na lista de inimigos de Trump. Um porta-voz da Comcast não comentou na terça-feira quando perguntado se Roberts opinou sobre alguma das decisões recentes de programação do NBC News Group. De qualquer forma, não é difícil imaginar que ele tenha ficado irritado com a situação na MSNBC, uma pequena fatia dos negócios da Comcast, que continua a causar dores de cabeça.

É por isso que, talvez, a Comcast esteja envolvida na limpeza da bagunça do “Morning Joe”. Disseram-me que o presidente da empresa, Mike Cavanagh, remarcou reuniões na terça-feira para lidar com as consequências decorrentes do comentário do “Morning Joe”.

Embora esse episódio em particular quase certamente passará em breve, os problemas subjacentes provavelmente permanecerão. Sem uma liderança forte no topo do NBCU News Group — uma liderança que é verdadeiramente respeitado pela equipe — é difícil imaginar que tais erupções de talentos milagrosamente parem. Se alguma coisa, a equipe da 30 Rock pode se sentir mais capacitada para falar contra os chefões da rede após os eventos dos últimos meses. E isso não pode ser um bom presságio para Conde, que deve estar pisando em gelo fino, pois fica mais evidente que ele está lutando para administrar as personalidades cada vez mais vocais que, pelo menos no papel, se reportam a ele.