A rebeldia de Norris ofusca a primeira vitória de Piastri na F1

BUDAPESTE, Hungria — “Gostaríamos de restabelecer a ordem quando for conveniente para você.”

Dificilmente a frase mais emocionante proferida em uma corrida de Fórmula 1, mas essa mensagem para Lando Norris foi a precursora de um final notável no Grande Prêmio da Hungria de domingo. As ordens de equipe foram redigidas de muitas maneiras icônicas na história da F1, seja o infame “Valtteri, é James” da Mercedes, “Felipe, Fernando é mais rápido que você” da Ferrari ou “Multi-21” da Red Bull, mas poucos pedidos reais para um piloto se mover para o benefício de seu companheiro de equipe foram tão memoráveis ​​ou por tanto tempo quanto o que testemunhamos da McLaren no domingo em Hungaroring.

Na parte final da corrida, vimos um dos pilotos mais populares do esporte lidar com um dilema muito simples. Quem priorizar: ele mesmo ou a única equipe de F1 que ele já conheceu? Também vimos a força emergente do grid evitar por pouco um desastre de relações públicas que poderia ter descarrilado o que está se configurando para ser a temporada mais emocionante e bem-sucedida da equipe em uma geração. O que tornou os estágios finais do grande prêmio ainda mais notáveis ​​foi que, embora o drama tenha sido causado pela recusa teimosa de Norris em deixar Oscar Piastri passar, a situação foi inteiramente criada pela própria McLaren.

Norris finalmente obedeceu e o resultado foi como deveria ter sido: Piastri conquistando sua primeira vitória e Norris garantindo o segundo 1-2 da McLaren na década, um sinal claro de que a equipe pode lutar contra a Red Bull em pelo menos um dos dois campeonatos de F1. Mas, na tarde de descoberta de Piastri, todas as manchetes pertenciam a Norris. O grande dia de Piastri pareceu um pouco mais barato como resultado.

Norris explicou mais tarde a turbulência interna que ele experimentou durante aquelas voltas em que ele foi e voltou com o engenheiro de corrida Will Joseph. Mais tarde, ele admitiu que não merecia vencer dessa forma, tendo sido impulsionado para a liderança por uma decisão de estratégia ultraconservadora que deixou Piastri na mão.

Toda a controvérsia destacou a nova realidade da McLaren e sugeriu que ela ainda está se adaptando à sua nova posição na ordem competitiva. Por tanto tempo tentando recuperar o atraso, a equipe britânica agora tem o carro para vencer na F1. A perspectiva de ser uma candidata ao campeonato parecia ridícula há apenas alguns meses, mas agora é uma realidade inegável. A própria ideia daquela luta pelo título pareceu trazer à tona um lado do caráter de Norris que não vimos tão nitidamente exposto no passado.

O pedido para entregar a vitória a Piastri nunca deveria ter acontecido. A McLaren causou a situação ao cronometrar o pit stop final de Norris, duas voltas antes do líder Piastri. Norris havia perdido a corrida para seu companheiro de equipe na largada; depois que a dupla garantiu o primeiro bloqueio da primeira fila da McLaren desde 2012, foi Piastri quem venceu a corrida até a curva 1. Norris então desperdiçou algumas voltas esperando Max Verstappen devolver a segunda posição, que ele havia conquistado ao sair da estrada.

Norris parou na volta 45, com a McLaren preocupada com a presença de Lewis Hamilton e Verstappen atrás em terceiro e quarto, respectivamente. Mesmo na época, pareceu uma decisão estranha, assim como deixar Piastri fora por duas voltas a mais em vez de apenas uma. O tempo de Norris com o pneu novo e fresco poderia ter sido usado em um vídeo explicativo sobre a lendária estratégia de undercut; seu ritmo era tão bom que, quando Piastri foi chamado para a mesma troca, ele surgiu atrás. Depois de pedir para trocar na sua “próxima conveniência”, as mensagens de Joseph para Norris tornaram-se cada vez mais desesperadas quando a equipe percebeu que seu piloto poderia não ter nenhuma intenção de fazê-lo. Norris, cuja liderança sobre Piastri permaneceu em torno da marca de quatro segundos durante a maior parte desse tempo, recusou-se a ceder.

“Sei que você fará a coisa certa”, disse Joseph em determinado momento, antes de pedir a Norris para “apenas se lembrar de todas as reuniões de domingo de manhã que temos”. Joseph pediu repetidamente a Norris para observar o uso dos pneus em certas partes da pista, como se estivesse passando por uma lista de diferentes maneiras de persuadir o vencedor do Grande Prêmio de Miami a deixar seu companheiro de equipe passar.

Uma troca, na volta 65, foi particularmente reveladora.

Joseph: “Lando, ele não pode te alcançar. Você provou seu ponto e isso realmente não importa.”

Norris: “Ele está com pneus muito mais rápidos. Quer dizer, eu teria tentado cortar de qualquer maneira, se não tivesse feito isso eu teria ficado…”

Oscar Piastri, à direita, e Lando Norris garantiram um dramático resultado de 1-2 para a McLaren no Grande Prêmio da Hungria de domingo. Joe Portlock – Fórmula 1/Fórmula 1 via Getty Images

Joseph: “Fizemos essa sequência de parada para o bem do time.”

Norris: “Sim, e estou lutando por esse campeonato.”

Joseph: “Estou tentando te proteger, companheiro. Estou tentando te proteger.”

Joseph: “Lando, faltam cinco voltas. O caminho para vencer um campeonato não é sozinho. Você vai precisar do Oscar e vai precisar da equipe.”

Existe uma palavra-chave em tudo isso: “campeonato”.

A McLaren está apenas se acostumando à ideia de comemorar vitórias regularmente; ela não entra na corrida final da temporada com a chance de ganhar um título desde o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2010. Norris, agora claramente estabelecido como um dos melhores pilotos da F1, nunca chegou perto de desafiar um campeonato mundial. Naquelas voltas incertas, Norris estava dando uma declaração clara para sua equipe: se algum piloto da McLaren vai levar a luta para Verstappen este ano, será ele. Ele deixou Budapeste 76 pontos atrás do piloto da Red Bull e 40 à frente de Piastri.

Mais tarde no ano, Norris pode muito bem se arrepender de não ter os sete pontos extras que perdeu quando finalmente fez o que a McLaren queria, diminuindo a velocidade na curva final e permitindo que Piastri o alcançasse e o ultrapassasse na reta de largada e chegada.

“Essas coisas sempre vão passar pela sua cabeça”, disse Norris após a corrida. “Você tem que ser egoísta neste esporte às vezes. Você tem que pensar em si mesmo, essa é a prioridade número 1 — pense em si mesmo. Eu também sou um jogador de equipe. Minha mente estava ficando bem louca na época.”

Quando as voltas para Norris “fazer a coisa certa” estavam passando, a ausência de uma intervenção mais sênior no rádio de Norris foi surpreendente. Todas as mensagens de rádio transmitidas eram de Joseph; o chefe da equipe Andrea Stella, que trabalhou como engenheiro de corrida para Fernando Alonso na Ferrari e na McLaren, conseguiu se identificar com a situação em que Joseph se encontrava no muro dos boxes enquanto implorava a Norris no final da corrida.

Questionado se ele já teve medo de que Norris não se mudasse, Stella disse: “Não. Eu conheço Lando o suficiente. Eu sei que quando você tem um piloto de corrida e lida com um piloto de corrida, às vezes você tem que se comunicar com todos os lados que existem dentro de um piloto de corrida, mas eu sei o suficiente e bem o suficiente que dentro de Lando temos o piloto de corrida e o jogador de equipe.”

A McLaren ainda parece ter trabalho a fazer no departamento de comunicação. Em Silverstone, Joseph fez uma pergunta vaga a Norris sobre estratégia que recebeu uma resposta indecisa; a incerteza da equipe acabou custando a vitória. No domingo, Joseph soou mais como alguém pedindo um favor a um amigo do que um engenheiro dizendo a um piloto o que a equipe esperava que ele fizesse. Uma mensagem de rádio nunca foi transmitida para o mundo ouvir que dissesse explicitamente a Norris: “Lando, isso é uma ordem, não um pedido, saia da frente”. Era óbvio para todos o que a McLaren estava pedindo ao seu piloto líder, mas a natureza vaga dos pedidos de Joseph combinada com a turbulência interna que Norris estava vivenciando permitiu que o cenário se desenrolasse pelo tempo que durou.

Se Norris sempre soube que iria devolver a posição, como ele alegou mais tarde, será debatido. Ele disse após a corrida que havia planejado inicialmente se mover na curva final e deixar Piastri passar. A vitória de Piastri já parecia um pouco menos do que porque Norris tinha feito um show sobre as ordens da equipe, mas passar pela curva final teria sido uma maneira realmente insultuosa de registrar um momento tão marcante na carreira.

“Eu sei o que vou fazer e o que não vou fazer”, disse Norris. “Claro, vou questionar e desafiar, e foi o que fiz. Eu ia esperar até a última volta, a última curva, mas então eles disseram que se houvesse um safety car de repente, e eu não pudesse deixar Oscar passar, então isso me faria parecer um pouco idiota. Então eu pensei, ‘Sim, é um ponto justo.’ E eu o deixei ir, faltavam dois ou algo assim. E imediatamente, eu o deixei ir.

“Eu sei que sempre iria devolver, a menos que eles mudassem de ideia sobre o que estavam dizendo. E eles não mudaram. Então, tudo bem.”

Norris parecia estranho em parque fechado enquanto ele parabenizava os mecânicos alinhados ao longo da cerca que separa os pilotos de sua equipe de corrida. Na sala de resfriamento entre parque fechado e a cerimônia do pódio, ele então gritou com Hamilton, que disse: “Nossa, vocês são rápidos.” Norris rapidamente respondeu que o próprio Hamilton costumava ter um carro rápido “sete anos atrás.” Hamilton, que parecia genuinamente animado em ver a antiga equipe McLaren de volta ao topo, riu e defensivamente disse que estava apenas “elogiando seu carro.” Norris também pareceu envergonhado durante e depois da foto da equipe McLaren, que as equipes de F1 costumam fazer com os pilotos e todos os membros da equipe de corrida nas horas após uma vitória.

No final, a cabeça mais fria prevaleceu, e Norris pareceu perceber como teria sido se sua decisão final tivesse sido diferente.

“Acho que há apenas uma diferença entre simplesmente merecer vencer uma corrida e não merecer vencer”, disse Norris. “Eu não merecia vencer hoje, simples assim.

Oscar Piastri, no carro, finalmente conquistou sua primeira vitória na F1 depois que Lando Norris seguiu as ordens da equipe e deixou seu colega da McLaren passar no Grande Prêmio da Hungria de domingo. Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images

“O fato de eu estar naquela posição era incorreto. Acho que foi um erro nosso como equipe. Eu não deveria estar naquela posição, acho que foi uma forma estratégica de correr nossa corrida. Isso me deu esperança e me deu aquela posição de, ‘Oh, estou aqui agora’, mas eu não deveria estar lá em primeiro lugar. Então, não vou falar sobre isso porque eu não deveria estar lá, eu não merecia vencer. Fim da história desse lado.”

Embora os debriefings dos próximos dias possam ser desconfortáveis, a decisão de Norris de finalmente mudar terá mantido intacta a boa vontade que ele construiu ao longo dos anos. Depois que as conversas mais embaraçosas tiverem passado, a McLaren verá o lado positivo de tudo isso: situações como essas, por mais únicas e autoinfligidas que sejam, são uma parte mais ampla de sua nova realidade. As ordens de equipe para posições vencedoras de corrida são uma consequência de entregar um carro que pode competir regularmente por vitórias, e a McLaren agora se tornou a líder da classe. É um bom problema de se ter.

Questionado pela ESPN sobre quando as ordens das equipes podem precisar ser seriamente discutidas, Norris disse que a McLaren terá que discutir como situações semelhantes se desenrolarão no futuro.

“Como equipe, acho que temos, e já mostramos isso muitas vezes entre os pilotos — seja Carlos [Sainz] e eu, Daniel [Ricciardo] e eu, Oscar e eu — que quando as coisas acontecem do jeito um do outro, estamos lá para ajudar um ao outro, sabe? … Mas é claro que vamos discutir isso e haverá momentos talvez no futuro em que as coisas serão assim. Mas se Oscar liderou a corrida toda, eu não quero que ele simplesmente … não é justo, e eu não acho que é assim que deveria funcionar, que ele deveria simplesmente me deixar passar para eu vencer porque estou lutando por um campeonato.

“Talvez eu pergunte ao Oscar, talvez ele pergunte! Talvez ele me deixe passar! Mas hoje era dele, e deveria ser isso. Não era minha corrida hoje. Ele pilotou melhor, e teve uma boa largada e foi isso, então… sim, como eu disse, algo sobre o qual falaremos como uma equipe e falamos o tempo todo. Algo em que somos bons e algo em que continuaremos a ser bons.”

Norris pode muito bem ser o piloto que a McLaren acabe priorizando mais tarde no ano se a luta pelo campeonato apertar, mas a controvérsia que ele criou no domingo torna fácil ignorar o fato de que Piastri finalmente teve seu grande avanço. Se o australiano puder continuar levando a luta para Norris, as conversas da McLaren sobre as ordens da equipe daqui para frente podem ter que ser extensas e, crucialmente, claramente definidas.