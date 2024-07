A rivalidade de Takeru Kobayashi com Joey Chestnut por comer cachorro-quente

Neste 4 de julho, pela primeira vez em 23 anos, nenhum dos maiores comedores competitivos do mundo, Takeru Kobayashi e Joey Chestnut, participará do Concurso de Comer Cachorro-Quente do Nathan.

Em 2010, a Major League Eating baniu Kobayashi do evento por causa de uma disputa contratual. Eles queriam que ele fosse exclusivo da MLE, que sancionou o evento Nathan’s, realizado anualmente em Coney Island. No mês passado, o mesmo aconteceu com seu rival de longa data, Chestnut, que a MLE baniu do Nathan’s depois que ele assinou um contrato de patrocínio com a Impossible Foods, que faz cachorros-quentes veganos.

Em vez disso, os dois homens se enfrentarão em um especial ao vivo da Netflix no Dia do Trabalho para determinar de uma vez por todas quem é o maior comedor do mundo. A rivalidade deles remonta a 2007, quando Chestnut desbancou Kobayashi, que havia vencido o Nathan’s seis anos seguidos e estabelecido vários recordes mundiais. Chestnut então venceu 16 das 17 competições seguintes e detém o recorde mundial atual — 76 cachorros-quentes e pães em 10 minutos. Kobayashi, agora com 46 anos, quer de volta.

A ESPN falou com Kobayashi por meio de sua intérprete, Noriko Okubo, para o episódio de 3 de julho do podcast ESPN Daily. Em sua primeira entrevista desde que a competição de 2 de setembro foi anunciada, ele discute sua rivalidade com Chestnut, o que aconteceu com a Major League Eating e por que ele nunca se aposentou da alimentação competitiva.





ESPN: Você cresceu em um país onde cachorros-quentes são incomuns. Como foi a primeira vez que você provou um cachorro-quente?

Kobayashi: A primeira vez que competi no Nathan’s, comi [a hot dog] dois dias antes da competição real, então deve ter sido 2 de julho. Aterrissei em Nova York, e foi a primeira coisa que comi, então me lembro claramente. O gosto era muito forte, e era salgado.

ESPN: O que mais você lembra daquele primeiro ano?

Kobayashi: Fiquei surpreso com o cheiro intenso dos cachorros-quentes de carne. Uma vez que você está na competição, você não se concentra no sabor. Você só é motivado por comer rápido. Mas antes da competição, quando o cheiro te irrita, isso pode afetar seu desempenho geral, então eu estava um pouco preocupado. A maior diferença era o público entre o Japão e a América. O público americano torce muito por você. É muito barulhento. O público japonês tende a ser mais focado e concentrado e fica sentado quieto, observando você.

ESPN: Todos nós vimos a notícia de que você enfrentará seu antigo rival, Joey Chestnut, pela primeira vez desde 2009. Como tem sido para você desde que a notícia desse confronto no Dia do Trabalho surgiu?

Kobayashi: Muitas respostas através das mídias sociais chegaram até mim. Amigos, pessoas ao redor da vizinhança, apenas andando pela rua, estão realmente pensando sobre isso, tipo, ‘Eu realmente espero que você se saia bem.’ Estamos ansiosos pela competição, e realmente, verdadeiramente parece que muitos fãs estão nessa nova jornada e desafio comigo.

ESPN: Quando você veio para os EUA, você era jovem e mudou o jogo. Você via ser um comedor competitivo como ser um atleta, a alimentação competitiva como um esporte. Sua técnica era diferente. Como você a descreve?

Kobayashi: Para mim, é mais sobre o ritmo de comer e tentar focar em fazer o mínimo possível que seja extra. Uma alimentação muito eficiente.

ESPN: O que você achou da técnica do Joey na primeira vez que competiu contra ele?

Kobayashi: O estilo dele é mais voltado para o poder. Muito poderoso, eu diria.

ESPN: Você venceu por seis anos. Quais são suas melhores lembranças daquela época?

Kobayashi: A maior lembrança é, obviamente, aquele primeiro ano em que ganhei e a segunda lembrança é em 2004, um dos meus rivais, alguém contra quem eu competia consistentemente no Japão, também participou do Nathan’s comigo. E eu o venci.

ESPN: Não podemos falar sobre sua influência no esporte sem falar sobre o método Solomon que você desenvolveu. O que é o método Solomon?

Kobayashi: Enquanto outros estavam focados em comer muito, eu estava mais focado em focar naquele cachorro-quente e em como eu poderia comer aquele cachorro-quente da maneira mais rápida possível. Porque uma vez que você foca nisso, tudo o que você tem que fazer é repetir e você acaba comendo a maioria dos cachorros-quentes. Era como conduzir uma pesquisa em um laboratório. Eu tentei todo tipo de coisa. Foi quando eu descobri que quebrar o cachorro-quente ao meio, separar o pão do cachorro e mergulhá-lo na água era, para mim, o método mais rápido.

ESPN: O que havia na sua personalidade e na maneira como você via o esporte que lhe permitiu superar o que qualquer um já havia feito antes, para realmente provar coisas possíveis que seus concorrentes acreditavam ser impossíveis no esporte antes de você?

Kobayashi: Primeiro e mais importante, acho que eu era realmente adequado para esse esporte. Eu era mais um jogador individual, não tanto em esportes de equipe. É realmente a mentalidade, o espírito. Abordar a alimentação competitiva como um esporte é provavelmente a coisa mais importante para mim. Eu também gosto de esportes radicais. Gosto de coisas que têm um elemento de perigo, um elemento de desafio.

ESPN: Você nos disse que notou Joey pela primeira vez quando ele ficou em terceiro lugar em uma competição em 2004, mas ele se tornou uma rivalidade com você quando venceu em 2007. O que você lembra daquela competição de 2007 no Nathan’s?

Kobayashi: Houve decepção do meu lado por perder. Mas, ao mesmo tempo, foi um lugar muito solitário para mim por muitos anos, em termos de tentar promover a alimentação competitiva por conta própria. E acho que por ter um rival agora, houve uma sensação de alívio, de que não dependia só de mim continuar melhorando minha pontuação.

Kobayashi venceu o Concurso de Comer Cachorro-Quente de Nathan seis anos depois de chegar dos EUA ao Japão, em 2001, mas Chestnut o derrotou em 2007 e venceu 16 dos 17 concursos seguintes. Foto AP/Craig Ruttle

ESPN: Você foi o herói no esporte por tantos anos. E quando ele surgiu, você pareceu assumir o papel de vilão. Qual era sua percepção do seu papel na rivalidade quando Joey surgiu na cena?

Kobayashi: O fato de eu ter me tornado um vilão foi um choque enorme. Eu fiz o meu melhor. Eu trabalhei duro para elevar a alimentação competitiva, assim como a competição do Nathan. E isso acontecer foi como um tapa na cara. Olhar como eles me retrataram na promoção da competição realmente me machucou. Eu ainda não consigo perdoar os organizadores da competição por fazerem isso. É uma memória incrivelmente ruim para mim.

ESPN: Como eles retrataram você?

Kobayashi: Grande parte da promoção era sobre falar sobre como Kobayashi veio aos EUA para destruir o Dia da Independência que era comemorado nos Estados Unidos. E ele estava aqui para envergonhar os americanos. E eu acho que havia pessoas que acreditavam que isso era verdade. Esse era o tipo de energia que estava saindo e alguns fãs, por causa desse ódio absoluto por mim, escolheram torcer por um competidor americano em vez de mim.

ESPN: Em 2010, meu entendimento é que a Major League Eating queria que você assinasse um contrato exclusivo para competir apenas em seus eventos. Você recusou, e por isso eles o barraram da competição naquele ano. O que aconteceu no dia daquela competição de 2010?

Kobayashi: Ainda estávamos negociando até a 11ª hora. Mas, de repente, Nathan publicou um press release dizendo que Kobayashi não iria competir. Meu advogado e eu ficamos completamente surpresos. Eu tinha acabado de me mudar para os EUA com a intenção de fazer carreira lá. Eu não tinha nada para fazer agora, então eu tinha que pelo menos deixar uma mensagem para o mundo. Naquele dia, decidi ir para Coney Island cerca de uma hora e meia antes da competição. Meus amigos tinham criado uma camiseta que dizia: “Liberte Kobayashi”. Eu estava esperando no fundo da minha mente que um dos jornalistas visse o que estava escrito na minha camiseta.

O comunicado de imprensa da Major League Eating focou no fato de que eu estava com medo de competir contra Chestnut e que eu tinha decidido fugir. Essa não é a mensagem que eu queria que as pessoas acreditassem. Eu realmente queria que as pessoas soubessem que era mais sobre meus direitos de estar envolvido em outras competições. Eu me esgueirei para a plateia da competição e minha então namorada, que agora é minha esposa, o irmão dela decidiu me carregar nos ombros para que as pessoas pudessem ver que eu estava lá na plateia, e a imprensa pegou. Como você sabe, é ao vivo na ESPN. Uma imagem minha foi mostrada na tela grande, e a plateia começou a gritar: “Deixe-o comer!” Fiquei muito animado por causa dos gritos, e decidi correr para o palco. E como a segurança, a polícia, estava bem familiarizada comigo, eles criaram espaço para eu subir no palco. Mas quando eu estava lá, acho que os organizadores disseram à polícia que eu precisava ser pego. E foi isso que a polícia teve que fazer. A mesma polícia que abriu espaço para eu subir no palco.

ESPN: Qual era sua intenção quando subiu no palco? O que você queria que as pessoas vissem?

Kobayashi: Era sobre eu tentar dizer às pessoas que estou pronto. Estou preparado para comer, desafiar e vencer Joey.

ESPN: E agora, quase 15 anos depois, você está prestes a competir novamente. Mas em maio, a Netflix lançou um programa, “Hacking Your Health”, no qual você parece dizer que planejava se aposentar da alimentação competitiva. O que levou a essa decisão?

Kobayashi: Em termos de tempo de transmissão, não foi o que eu pretendia. Aquele show foi filmado há três anos durante a pandemia. Naquele momento em que eu estava sendo entrevistado, eu não competia há dois anos. Então, tanto mental quanto fisicamente, eu não estava naquele lugar onde eu tinha a mente de um atleta. Através do show e descobrindo os fatos sobre o que estava acontecendo com meu cérebro, eu senti que, sim, talvez eu pensasse em me aposentar por causa da situação em que todos nós estávamos. E quem quer que tenha traduzido minhas palavras para o inglês, bem, o que eu disse em japonês foi talvez eu acabe me aposentando eventualmente.

ESPN: Embora aquele especial da Netflix tenha sido filmado há três anos, na época, você tinha sérias preocupações sobre como a alimentação competitiva havia afetado seu corpo e cérebro. Quais preocupações você ainda tem hoje?

Kobayashi: Na verdade, isso é algo em que não quero pensar. Porque se você começar a pensar que seu esporte é perigoso ou não é bom para seu corpo, você não pode se esforçar. Mas o que deve ser dito é que, para o público em geral, esse esporte não é seguro. Obviamente não é bom para seu corpo. Mesmo meus colegas que competiram comigo ao longo dos anos, já há três pessoas que morreram na faixa dos 50 ou com menos de 50 anos.

ESPN: Depois de não competir por cinco anos, temos essa revanche tão esperada entre você e Joey Chestnut, 15 anos em andamento. Como isso aconteceu e o que fez você querer fazer isso?

Kobayashi: Eu só quero decidir quem é o comedor mais rápido, quem é o mais forte. Isso precisa ser decidido de uma vez por todas.

ESPN: Como tem sido o treinamento e o que há de mais diferente no treinamento para alimentação competitiva aos 46 anos, em comparação a quando você era o Tsunami adolescente?

Kobayashi: Não sou mais jovem, então a recuperação é mais lenta para mim no treinamento. Mas quando você começa a pensar em todos os aspectos negativos, todas as desvantagens, eu realmente não consigo focar nisso. Temos que desafiar a lógica pura. Se eu disser que vou vencer, vou vencer, e pronto.

ESPN: Qual é a sua previsão para o concurso do Dia do Trabalho?

Kobayashi: Quero que todos esperem por isso. Será ao vivo globalmente, e o maior do mundo será determinado. E serei eu.