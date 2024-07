A semana em 40 fotos

O ex-presidente dos EUA Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no sábado durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia.

Depois que tiros soaram — um dos quais perfurou a parte superior da orelha direita de Trump — Trump caiu no chão e agentes do Serviço Secreto correram para o palco para cercá-lo. Eles então o colocaram de pé e o levaram para longe da cena.

O atirador foi morto pelo Serviço Secreto, disse a agência. O FBI identificou o atirador como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, e as autoridades disseram à CNN que ele estava posicionado no telhado de um prédio do lado de fora do local do comício. Um participante do comício, Corey Comperatore, foi morto, e outros dois ficaram gravemente feridos.

Trump voltou aos holofotes apenas dois dias depois, participando da primeira noite da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. Na quinta-feira, ele pediu unidade ao aceitar a nomeação de seu partido para presidente.

“Estou diante de vocês nesta arena somente pela graça de Deus todo-poderoso”, disse ele.

Aqui estão algumas das histórias que foram manchetes na semana passada, bem como algumas fotos que chamaram nossa atenção.