A tentativa de assassinato de Trump, Richard Simmons, Jerry Rice

TMZ ao vivo

No “TMZ ao vivo” Harvey dar Carlos detalhar o cronograma da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump e detalhar todos os fatos conhecidos sobre o atirador Thomas Matthew Crooks, de 20 anos.

TMZ é televisão

No “TMZ on TV”, nossa equipe compartilha as verdades perturbadoras sobre o icônico guru do fitness Richard Simmons perseguir. Destacando suas muitas realizações enquanto investiga o que aconteceu no trágico dia em que sua governanta o encontrou.