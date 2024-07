A vice-presidente Kamala Harris se junta ao TikTok, aparentemente indo para a votação da geração Z

Harris está agora no TikTok … ingressando na plataforma na quinta-feira para continuar aproveitando seu impulso com os democratas, o que tem sido óbvio desde Presidente Biden desistiu da corrida Domingo e a apoiou para presidente.

A primeira postagem no TikTok da atual vice-presidente foi breve e direta, explicando por que ela iniciou uma conta oficial – “Bem, ouvi dizer que recentemente estive na página For You, então pensei em entrar aqui eu mesmo.”