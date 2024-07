A vitória da seleção feminina dos EUA na abertura das Olimpíadas de 2024 prova que os céticos estão errados

Enquanto os fãs questionavam se a seleção feminina dos EUA estava pronta para as Olimpíadas de 2024 após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo do ano passado, a treinadora Emma Hayes pediu paciência enquanto a equipe superava as dificuldades do crescimento.

As respostas vieram rapidamente na abertura da seleção feminina dos EUA nas Olimpíadas na França.

Os americanos marcaram três gols nos primeiros 25 minutos para derrotar a Zâmbia por 3 a 0 na quinta-feira e, apesar de um segundo tempo mais tranquilo, eles pareceram convincentes na vitória. O giro brilhante de Trinity Rodman criou espaço para um gol de abertura chamativo antes de Mallory Swanson marcar duas vezes em um minuto para pontuar o início rápido dos quatro vezes medalhistas de ouro olímpicos.

O desempenho da seleção feminina dos EUA apresentou uma proficiência que estava faltando em partidas recentes e uma intensidade raramente vista das americanas na Copa do Mundo do ano passado. É exatamente o começo que as americanas precisavam em meio a dúvidas sobre seu lugar entre a elite mundial após uma eliminação nas oitavas de final no ano passado — a pior Copa do Mundo da história da equipe.

Sim, a Zâmbia jogou quase uma hora da partida com um jogador a menos, mas a seleção feminina dos EUA foi dominante e marcou três vezes bem antes de Pauline Zulu ser expulsa por negar uma oportunidade de gol. Lindsey Horan quase encontrou a rede 30 segundos depois do início da partida, depois que a fullback Emily Fox dançou para a área de pênalti. Rodman acertou o travessão nove minutos depois do início da partida e Swanson fez o mesmo cinco minutos depois.

O avanço veio quando parecia que a história estava se repetindo desde o empate sem gols e desperdiçado no jogo de despedida dos americanos contra a Costa Rica, nove dias antes. Os sentimentos de déjà vu foram rapidamente apagados em Nice, França, quando Sophia Smith foi para a linha lateral esquerda e na ponta dos pés em torno dos defensores e encontrou Horan, cuja bola para Rodman ajudou no mágico gol de abertura.

Esse foi o ataque da seleção feminina dos EUA que os americanos esperavam ter no cenário mundial no ano passado, mas que nunca apareceu na Copa do Mundo.

Rodman tem sido, sem dúvida, a jogadora mais importante da seleção feminina dos EUA — certamente no ataque — no ano passado. Quinta-feira foi a 31ª aparição consecutiva de Rodman pelos EUA e ela é a única jogadora a ter aparecido em todas as partidas desde o início de 2023.

Em meio à mudança implacável em torno desta seleção feminina dos EUA em transição, Rodman tem sido a constante — um status que ela ganhou por meio de um jogo incansável de duas vias na ala direita. O gol de abertura de Rodman contra a Zâmbia, seu primeiro em um grande torneio, foi o clímax dessa ascensão.

Mallory Swanson, à esquerda, encontrou o fundo da rede duas vezes na vitória dos EUA por 3 a 0 sobre a Zâmbia para abrir o torneio olímpico de futebol feminino. Trinity Rodman, à direita, também marcou. Brad Smith/ISI/Getty Images

A influência de Swanson em campo é a outra grande mudança da Copa do Mundo. Ela era indiscutivelmente a melhor jogadora do mundo no início de 2023, mas um tendão patelar rompido três meses antes da Copa do Mundo a tirou do torneio. Seu retorno à seleção feminina dos EUA no início deste ano foi um lembrete imediato do que o time perdeu de Swanson no ano passado.

Hayes elogiou Swanson como um “conector” e alguém que ela “sempre admirou”. A descrição recente do treinador sobre Swanson como “magnético” pode ser a mais apropriada — para onde Swanson vai, os EUA também vão.

Na quinta-feira, como foi o caso em jogos anteriores, Swanson se alinhou como ponta esquerda no papel, mas foi para áreas centrais. Foi de lá que Swanson marcou seus dois gols na quinta-feira. “Fluidez” é frequentemente a palavra usada para descrever os três da frente, Smith, Swanson e Rodman, e o retorno de Swanson é essencial para garantir que isso funcione.

A seleção feminina dos EUA criou quase 5,00 gols esperados contra a Zâmbia, segundo a TruMedia. (Gols esperados, ou xG, são uma medida de criação de chances — quanto maior o xG, mais perigoso o time era.) Em 10 jogos combinados nas Olimpíadas de 2021 e 2016, a seleção feminina dos EUA nunca chegou a 1,75 xG em um único jogo, incluindo uma vitória de 6 a 1 sobre a Nova Zelândia em Tóquio (1,70 xG), destacando o quão dominante a vitória de quinta-feira sobre a Zâmbia realmente foi.

A seleção feminina dos EUA também estava defensivamente sólida, ancorada pelas zagueiras Naomi Girma (o único ponto positivo da Copa do Mundo de 2023) e Tierna Davidson. Elas continham Barbra Banda — que Hayes recentemente chamou de a atacante mais em forma do mundo — relegando-a a uma noite tranquila que, em um ponto do segundo tempo, incluiu um chute desesperado de 40 jardas.

Se há um traço de decepção no resultado de quinta-feira, seria que as americanas ainda desperdiçaram várias oportunidades que poderiam ter proporcionado um quarto gol e uma vantagem sobre as companheiras de grupo Alemanha (vitoriosas por 3 a 0 sobre a Austrália) no desempate por diferença de gols. A seleção feminina dos EUA lamentará ter perdido cabeceios incontestados dentro da área de seis jardas de Rodman e Crystal Dunn.

A Zâmbia — um time que sofreu 10 gols em um jogo nas Olimpíadas anteriores — parecia horrível, jogando um futebol reacionário na defesa, mesmo antes de cair para 10 jogadores. Mas cinco substituições e várias mudanças de posição também foram fatores para as americanas serem menos clínicas no segundo tempo. Foi também a quinta folha limpa consecutiva da seleção feminina dos EUA sob Hayes, já que as americanas fizeram bem em conter a atacante clínica da Zâmbia, Barbra Banda.

Decepção por não marcar mais é o tipo de problema de champanhe com o qual a seleção feminina dos EUA não pode se preocupar, um ponto que Hayes enfatizou repetidamente recentemente ao falar sobre ter respeito pelo resto do mundo. Este resultado foi tudo o que a seleção feminina dos EUA precisava — elas foram questionadas incansavelmente sobre a Copa do Mundo do ano passado e repetiram até a exaustão que elas seguiram em frente.

Dizer e fazer, no entanto, são duas coisas diferentes, e embora o mais importante sobre a vitória de quinta-feira tenha sido garantir três pontos e um gol importante, foi igualmente importante destruir a narrativa persistente do passado.

Um jogo não faz da seleção feminina dos EUA a favorita do torneio de repente, independentemente do que as probabilidades de qualquer casa de apostas digam. Mas Hayes insistiu que seu time não poderia ignorar a Zâmbia — e eles não o fizeram. Eles cuidaram dos negócios no jogo de abertura e se colocaram em boa forma para sair de um grupo desafiador com a poderosa Alemanha esperando no domingo.

Essa performance foi exatamente o que a seleção feminina dos EUA precisava — e isso não é algo que poderia ter sido dito sobre qualquer uma das quatro partidas na Copa do Mundo do ano passado.