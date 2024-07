Aaron Boone diz que os Yankees estão “bem ali” após a varredura completa dos Mets

NOVA YORK — O New York Yankees de 2024 é, até agora, um clube definido por dois capítulos contraditórios. Houve o capítulo antes de 15 de junho, quando eles arrasaram a competição para o melhor recorde nas ligas principais. Depois, há o capítulo atual em que eles postaram o segundo pior recorde no beisebol desde aquela data, melhor apenas do que o Chicago White Sox, que joga para o futuro distante.

A derrota de quarta-feira por 12 a 3 para o New York Mets marcou um novo recorde negativo para os Yanks.

O Mets, coincidentemente dono do melhor recorde nas ligas principais desde 15 de junho, completou uma varredura de quatro jogos da temporada Subway Series no Yankee Stadium, que estava meio cheio de fãs do Mets no final da derrota. É a primeira vez que o Mets varre a série da temporada dos Yankees desde 2013. O Mets superou o Yankees por 36-14 nos quatro jogos.

Gerrit Cole, o atual vencedor do prêmio Cy Young da Liga Americana, foi massacrado por seis corridas, incluindo três home runs, em 5⅔ innings. O bullpen foi pior. O ataque foi novamente fraco.

Depois, o técnico dos Yankees, Aaron Boone, desabafou sua frustração com a queda do time, ao mesmo tempo em que insistiu enfaticamente que acredita que o time vai mudar de ideia.

“Temos que jogar melhor, ok?” Boone disse. “Temos isso bem na nossa frente. Somos um time muito bom que tem jogado m—dade ultimamente. Precisamos ser melhores.

“Não vou definir alongamento, isso ou aquilo. Temos que vencer, certo? E estamos bem ali. Estamos assistindo outros times lutarem ao nosso redor. Sabemos que temos que ser melhores. Estamos putos lá dentro. Temos muito orgulho lá dentro. Temos muita expectativa lá dentro. Então, alongamento, queda, recente, eu não dou a mínima. Temos que jogar melhor o resto do caminho.”

Os Yankees estavam 50-22 quando venceram o Boston Red Sox em 14 de junho. Desde então, eles estão 10-22, enquanto os Mets estão 22-11. Os Yankees desperdiçaram jogos no final. Eles foram massacrados no início. Eles decaíram em todas as facetas. Mas as dificuldades do ataque com Juan Soto e Aaron Judge, sem dúvida os dois melhores rebatedores do mundo, na escalação todos os dias são as mais gritantes.

Desde 15 de junho, os 2 buracos e 3 buracos dos Yankees na ordem de rebatidas — onde Soto e Judge residem — produziram um OPS de 1,061. Isso o coloca em primeiro lugar nas ligas principais. As outras sete posições se combinaram para um OPS de .625, novamente melhor apenas do que o desanimador White Sox.

O Mets explorou a fraqueza na vitória por 3-2 na terça-feira, arremessando estrategicamente em torno de Judge. O rebatedor foi walked quatro vezes, uma intencionalmente, em suas quatro primeiras aparições no plate antes de ser eliminado no nono inning.

Na quarta-feira, Judge disse que sair dessa fase difícil “depende desse nível de confiança”, indicando que ele acredita que a segurança da equipe sofreu um golpe durante a crise.

“Às vezes, você consegue ler a linguagem corporal, e há momentos em que, sabe, estamos um pouco abaixados, e você só precisa de um pequeno chute na bunda para fazer as coisas andarem de novo”, disse ele.

Apesar de todas as suas dificuldades, os Yankees partiram para Boston para uma série de três jogos no fim de semana na quinta-feira à noite, apenas 1,5 jogo atrás do primeiro colocado Baltimore Orioles na AL East, com 58 jogos restantes. Espera-se que os Yankees façam movimentos antes do prazo de troca de terça-feira para atualizar o elenco na reta final. Eles ainda empregam Soto, Judge e Cole, três dos melhores jogadores do esporte, com um grupo talentoso de veteranos ao redor deles.

Como Boone costuma dizer, ainda está na frente dos Yankees. A questão, quase seis semanas nessa sequência feia, é se eles vão virar a página para um terceiro capítulo a tempo.

“Nada que eu diga importa”, disse Boone. “Você tem que fazer isso. Estou confiante de que faremos. Sei que sairemos dessa, mas é só isso agora, sou eu dizendo a você. Então, temos que melhorar.”