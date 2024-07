Aaron Rodgers animado enquanto Jets suportam treino ‘desleixado’

FLORHAM PARK, NJ — O New York Jets viu — e ouviu — o lado impetuoso de Aaron Rodgers na segunda-feira, quando o quarterback estrela ficou visivelmente chateado durante um treino desleixado.

Rodgers lançou uma interceptação na segunda jogada — uma bola bem lançada das mãos do wide receiver Allen Lazard — e piorou a partir daí. Houve um punhado de “sacks” e cerca de meia dúzia de snaps de shotgun fora do alvo de Joe Tippmann que forçaram Rodgers a pular para pegar a bola.

Em outra jogada, Rodgers ficou furioso depois de cair no chão quando um jogador de linha — Tippmann ou o guarda esquerdo John Simpson — pisou em seu pé.

O quatro vezes MVP estava mais quente que o clima úmido de Nova Jersey.

“Eu diria que ‘demonstrativo’ é uma boa palavra para ele”, disse Lazard, ex-companheiro de equipe de Rodgers no Green Bay Packers. “Você está falando de um dos melhores, se não o melhor quarterback de todos os tempos, e seu padrão e nível de jogo são algo que muitos caras ainda não viram. Mesmo esta organização — eles realmente não estiveram com ele no dia do jogo, porque estar com ele na lateral do campo em um domingo é diferente.

“Honestamente, ele espera o mesmo padrão que ele mesmo tem de todos os outros, e hoje não se pareceu nem um pouco com isso. Acho que como ataque fomos um pouco desleixados.”

Foi o primeiro treino dos Jets com protetores, então a ferrugem pode ter sido um fator contribuinte, ou talvez o ataque titular tenha lutado para se recarregar depois de um dia de folga no domingo. De qualquer forma, resultou no treino mais irregular do training camp.

O tight end Tyler Conklin chamou isso de uma boa experiência de aprendizado, dizendo que os Jets podem se beneficiar de ter um líder tão dinâmico como quarterback. Já faz muitos anos desde que os Jets tiveram esse tipo de jogador na posição.

“Acho que essa é a beleza de jogar com alguém ótimo como esse”, disse Conklin. “Você tem alguém que vai, em todos os momentos, responsabilizar todos, não importa quem você seja. Acho que isso é algo que nem todo time tem. Acho que é realmente uma bênção no final do dia ter alguém que se importa tanto e tem um padrão como esse.

“Isso vai se tornar nosso padrão como equipe. Mas ter um membro do Hall da Fama que ganhou um Super Bowl — esteve lá, fez isso — eu acho que é necessário.”

Conklin disse que Rodgers vê o jogo de uma certa maneira, e ele quer que os outros vejam da sua maneira. Isso, disse Conklin, pode ser difícil porque Conklin diz que Rodgers, 40, é “o Oppenheimer do futebol”.

Rodgers, saindo de uma cirurgia no tendão de Aquiles, pareceu afiado no acampamento depois de perder todos os snaps, exceto os quatro primeiros da temporada de 2023. Na verdade, a interceptação foi sua primeira em cinco treinos. Os Jets marcaram 18 touchdowns, o menor número da liga, na temporada passada, e estão contando com o retorno de Rodgers para galvanizar um ataque que conta com o running back Breece Hall e o wide receiver Garrett Wilson.

Wilson e Rodgers tiveram uma conversa acalorada na lateral do campo no sábado, aparentemente discutindo uma jogada que deu errado, antes de apertarem as mãos quando tudo acabou.

Uma preocupação potencial para os Jets é Tippmann, uma escolha de segunda rodada de 2023 que tem tido alguns soluços com seus snaps desde o início do acampamento. Na segunda-feira, Tippmann foi para o lado e praticou seus snaps com Rodgers e um treinador, mas o problema persistiu.

“Sim, ele tem que trabalhar nisso”, disse o técnico Robert Saleh. “Claramente há algo acontecendo.”