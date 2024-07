Aaron Rodgers dificilmente jogará na pré-temporada, diz técnico dos Jets

FLORHAM PARK, NJ — A primeira partida de Aaron Rodgers após a cirurgia pode não acontecer até 9 de setembro, contra o San Francisco 49ers, quando o New York Jets abre a temporada no “Monday Night Football”.

O quarterback titular, que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo em 11 de setembro, dificilmente jogará na pré-temporada, indicou o técnico Robert Saleh na terça-feira.

Saleh disse que não foi discutido internamente, mas seu “instinto” está lhe dizendo para manter Rodgers na linha lateral para todos os três jogos. Mas ele acrescentou, “… Eu quero deixar em aberto. Esse terceiro jogo [Aug. 24 against the New York Giants] é aquele em que estamos decidindo. Ele definitivamente não jogará os dois primeiros.”

No final das contas, provavelmente caberá a Rodgers decidir.

Após semanas de especulação no verão passado, Rodgers acabou jogando duas séries contra os Giants na final — sua primeira ação na pré-temporada desde 2018. Ele decidiu que havia valor em jogar, considerando que era novo no time e que era um novo sistema ofensivo.

As circunstâncias são diferentes desta vez. Este é o segundo ano dos Jets no sistema do coordenador ofensivo Nathaniel Hackett, então há mais conforto. O maior fator, no entanto, é a saúde de Rodgers. Os Jets, talvez assombrados pelo desastre de Aquiles do ano passado, não querem correr riscos desnecessários com seu quarterback da franquia.

Rodgers, totalmente saudável, fez todos os snaps do primeiro time nos primeiros seis treinos do training camp. Entre os treinos regulares e as próximas sessões conjuntas com o Washington Commanders (8 de agosto) e o Giants (21 de agosto), a sensação é de que ele terá muitas oportunidades de se preparar para a temporada regular.

O quatro vezes MVP não demonstrou nenhum efeito negativo de sua lesão no tendão de Aquiles, embora os dois últimos treinos — os dois primeiros com protetores — tenham sido irregulares. Rodgers estava visivelmente frustrado durante um treino desleixado na segunda-feira, e as coisas não melhoraram muito na terça-feira.

Extraoficialmente, Rodgers completou apenas 10 de 21 passes em treinos de equipe, incluindo quatro lançamentos sob pressão, um drop e uma falha de comunicação com o wide receiver Garrett Wilson. Depois, Rodgers e Wilson se envolveram em uma discussão intensa na lateral do campo pela segunda vez em quatro dias. O centro Joe Tippmann também teve outro dia instável com seus snaps de shotgun.

“Inconsistente”, disse Hackett antes do treino, falando do ataque em geral. “Acho que houve algumas coisas boas, algumas ruins, algumas coisas que temos que resolver.

“[It’s] apenas tudo — caras trabalhando juntos”, ele acrescentou. “Alguns caras que são novos [are] acostumando-me com algumas das cadências de Aaron, [Tyrod Taylor’s] cadências. Há muitos músicos novos aqui, então eles ainda estão meio que se aprimorando.”

Um benefício de jogar na pré-temporada seria construir química com a linha ofensiva. Os cinco titulares ainda não treinaram juntos, com o right tackle Morgan Moses ainda se recuperando de uma cirurgia no peitoral na offseason. Ele deve retornar em alguns dias.

Um ano atrás, Rodgers não conseguiu nenhum trabalho — treino ou jogo — com sua linha de partida. Na abertura da temporada, o left tackle Duane Brown, em sua primeira ação de jogo, cedeu o sack que encerrou a temporada de Rodgers.