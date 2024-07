Aaron Rodgers diz que foi multado por abandonar o acampamento de jatos obrigatórios

Aaron Rodgers ‘A viagem ao Egito neste verão acabou custando-lhe mais do que ele esperava… já que o quarterback acabou de revelar que os Jets o multaram por tirar férias.

O chamador de sinal, de 40 anos, abandonou alguns treinos obrigatórios em junho para voar para fora do país para descansar e relaxar… e na quarta-feira, ele disse aos repórteres que seus chefes reduziram seu pagamento por faltar aos treinos.

Rodgers não disse qual foi a taxa final… mas ele observou que era “um pouco mais de” US$ 50.000!

É claro que Rodgers pode pagar por isso – ele ganhou mais de US$ 340 MILHÕES somente em contratos da NFL – e ele não parecia muito incomodado com isso ao conversar com membros da mídia.