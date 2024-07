Aaron Rodgers e Garrett Wilson, do Jets, minimizam discussões animadas

FLORHAM PARK, NJ — Nos últimos dias, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, e o wide receiver Garrett Wilson se envolveram em duas discussões animadas na lateral do campo, ambas as quais bombaram nas redes sociais.

Tentando acabar com a percepção de que está em desacordo com seu recebedor número 1, Rodgers insistiu na quarta-feira que seu relacionamento com Wilson está bom e que os momentos acalorados entre eles não são o que parecem.

“Ele tem que entrar na minha página, mas eu tenho que entrar na página dele também, porque ele tem um livro inteiro que eu preciso entender completamente — conjunto de habilidades e capacidade e sensibilidade e ritmo e todas as coisas diferentes que ele faz lá fora”, disse Rodgers após o treino. “Então essas são boas conversas. Elas podem parecer muito mais acaloradas do que são, mas geralmente há um sorriso em nosso rosto depois — pelo menos um de nós.”

No sábado, e novamente na terça-feira, Rodgers e Wilson foram vistos em conversas intensas após as peças, nas quais pareceu haver falhas de comunicação entre eles. Eles estavam gesticulando com os braços, parecendo muito com duas pessoas envolvidas em um desentendimento.

Wilson também minimizou o incidente, dizendo que eles são jogadores competitivos que querem fazer a coisa certa.

“É realmente esclarecedor para mim toda vez que temos problemas como esse, apesar de como possa parecer, só porque sou um cara emotivo e apaixonado”, disse Wilson. “Então, quando perdemos, posso parecer de uma certa maneira, mas, na realidade, todas essas conversas, essas coisas estão me ajudando a ser melhor para Aaron, porque ele pode tornar sua vida muito fácil. Então, para mim, é meu trabalho estar atento aos meus detalhes e ele tem estado em cima de mim sobre esses detalhes.”

Rodgers, chateado com o desleixo geral nos últimos dias, tem sido particularmente vocal em campo, expressando seu descontentamento com os companheiros de equipe. Ele chamou isso de comportamento “benigno”, dizendo: “Eu gosto de pressionar os caras a acreditarem em si mesmos, talvez mais do que eles acreditam no momento.”

A dinâmica Rodgers-Wilson é uma das chaves para a temporada dos Jets. Wilson produziu duas temporadas consecutivas de 1.000 jardas recebidas, mas sua química com o quarterback estrela foi interrompida na temporada passada quando Rodgers caiu com uma ruptura no tendão de Aquiles esquerdo no quarto snap do primeiro jogo. Como Wilson observou, eles estão tentando compensar o tempo perdido.

Rodgers é um quarterback exigente que espera rotas precisas de seus recebedores, especialmente entre os 20s. Na red zone, ele disse, há mais “liberdade” para os recebedores executarem rotas com base em ajustes de visão. Talvez não por coincidência, Rodgers e Wilson se conectaram para três touchdowns em jogadas de red zone no treino de quarta-feira.

Um ano atrás, os recebedores dos Jets ficavam quietos perto de Rodgers em deferência a ele, mas eles estão mais aptos a falar o que pensam agora que o conhecem melhor. Wilson disse que está “definitivamente mais confortável” em compartilhar seus pensamentos com o quatro vezes MVP.

“Os melhores sempre fizeram isso, e eu gosto desses”, disse Rodgers. “Eu adoro um bom vai e vem, desde que, no final, possamos concordar em discordar e revisitar o assunto mais tarde e chegar a algum tipo de meio termo.”

Rodgers sempre disse que Wilson tem potencial para ser outro Davante Adams, seu antigo companheiro de equipe do Green Bay Packers. O quarterback aparentemente gostaria de se reunir com o verdadeiro Adams, atualmente no Las Vegas Raiders. Falando em um torneio de golfe de celebridades antes do training camp, Rodgers disse a um repórter: “Eu amo Davante. Mal posso esperar para jogar com ele novamente” — um comentário que alimentou especulações comerciais. Também poderia ter sido percebido como um desprezo por seu atual corpo de recebedores.

Rodgers foi questionado na quarta-feira sobre o comentário.

“Bem, eu amo Davante, com certeza”, ele disse. “Aquele em particular [reporter] era um pouco irritante. Essas são coisas em que é como se alguém estivesse perguntando a mesma coisa repetidamente, e eu simplesmente dou algo a ele e me livro deles.”

Com um sorriso, Rodgers acrescentou: “Sim, mas acho que estava falando sobre golfe”.