Aaron Rodgers minimiza a ausência do minicamp obrigatório dos Jets

Comentando pela primeira vez sobre sua ausência altamente criticada do minicamp obrigatório do mês passado, o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, minimizou todo o assunto, insistindo que os minicamps hoje em dia são apenas práticas glorificadas das OTAs.

“Eles podem colocar uma etiqueta arbitrariamente em qualquer semana de OTAs que quiserem e dizer: ‘Esta é a semana do minicamp’, o que a torna de alguma forma mais obrigatória do que as outras semanas”, disse Rodgers no último episódio do podcast “Pardon My Take” do Barstool, que foi publicado na segunda-feira de manhã. “Mas era uma programação de OTA. É assim que as palavras podem enganar um pouco de vez em quando. Eles podem fazer uma história sobre o fato de que perdi o minicamp, mas na verdade foram dois dias de OTA, mas [I] chegou aos primeiros 10.”

Rodgers observou como a estrutura dos minicamps mudou ao longo dos anos, relembrando como eles costumavam ser eventos de três dias que incluíam cinco práticas. Naquela época, ele disse, um minicamp era “uma coisa real”.

As equipes diminuíram, embora o minicamp ainda seja considerado um evento “obrigatório”, de acordo com o acordo de negociação coletiva. Rodgers provocou uma controvérsia em 11 de junho, quando não se apresentou para o início de um minicamp de dois dias. O técnico Robert Saleh chamou isso de ausência “injustificada” e disse que Rodgers estava sujeito a uma multa, conforme estipulado pelo acordo de negociação coletiva. Ao mesmo tempo, Saleh disse que apoiava a decisão de Rodgers, acrescentando que o quatro vezes MVP havia comunicado seus planos com bastante antecedência.

Como se viu, Rodgers, 40, aproveitou o tempo para tirar férias no Egito, um destino da lista de desejos. Durante anos, ele estava de olho na viagem. Não lhe perguntaram no podcast por que ele programou a viagem durante o minicamp. Rodgers, perguntado se ele tinha problemas com sua ausência sendo chamada de “injustificada”, evitou a pergunta.

“Ah, não sei. Tenho certeza de que serei multado por isso”, disse ele na entrevista, que foi gravada na semana passada.

Rodgers, que rompeu o tendão de Aquiles esquerdo no quarto movimento da temporada de 2023, disse que seu tendão reparado cirurgicamente está curado e pronto para o campo de treinamento.

“Estou correndo rápido”, ele disse. Os veteranos dos Jets se reportam na terça-feira. O primeiro treino é na quarta-feira em suas instalações em Florham Park, Nova Jersey.