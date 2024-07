ABC ‘a todo vapor’ para debate presidencial, apesar de Trump recuar no compromisso

Nova Iorque

CNN

—



A ABC News continua os preparativos para um próximo debate presidencial, apesar do ex-presidente Donald Trump ter dito que não considerará participar de um debate até que o Partido Democrata escolha formalmente seu indicado.

“A todo vapor”, disse uma fonte da rede ABC à CNN na sexta-feira.

Apesar dos preparativos da ABC para o debate, que será moderado pelos âncoras David Muir e Linsey Davis, o plano da rede ainda pode ser alterado, assim como muitas outras instituições e tradições neste ano.

“Eu não concordei com nada. Eu concordei com um debate com Joe Biden”, disse Trump, o candidato republicano, em uma chamada para a imprensa no início desta semana. “Mas eu quero debater com ela, e ela não será diferente porque eles têm as mesmas políticas. Eu acho que debater é importante para uma corrida presidencial, eu realmente acho. Você meio que tem a obrigação de debater.”

A vice-presidente Kamala Harris, agora a provável candidata democrata, disse mais tarde aos repórteres que havia concordado com o debate de 10 de setembro e acusou Trump de “recuar”.

“O que aconteceu com ‘a qualquer hora, em qualquer lugar?’”, escreveu Harris em um post no X.

Mesmo antes de o presidente Joe Biden desistir da disputa, as campanhas acabaram com a Comissão Independente de Debates Presidenciais, que organizava os debates há décadas, concordando em realizar debates diretamente organizados por redes de televisão.

Uma pessoa familiarizada com o assunto disse na sexta-feira que a NBC está “em discussões contínuas com as campanhas”, mas não está claro se isso envolve planos para um debate ou outros eventos, como reuniões públicas com os candidatos.

As campanhas de Biden e Trump concordaram com um debate organizado pela CNN em 27 de junho, um debate organizado pela ABC em 10 de setembro e um debate vice-presidencial organizado pela CBS, embora uma data não tenha sido definida para o confronto dos vice-presidentes antes de Biden desistir.

O debate da CNN ficará na história como um dos debates presidenciais mais importantes – se não o mais importante – da história, com o fraco desempenho de Biden a impulsionar os apelos para que o presidente de 81 anos etapa sair da corrida.

Depois que Biden desistiu e apoiou Harris, Trump sugeriu que o debate da ABC deveria ser transferido para a rede de direita Fox News. No início desta semana, a Fox enviou cartas para ambas as campanhas oferecendo-se para sediar seu próprio debate presidencial. Nenhuma das campanhas respondeu publicamente à oferta.

O local, as regras e o formato do debate da ABC News não foram anunciados, embora a rede tenha divulgado na sexta-feira à tarde os requisitos para os candidatos se qualificarem. Um porta-voz da ABC não respondeu a um pedido de comentário.

Jason Miller, um conselheiro sênior da campanha de Trump, disse à Axios na quinta-feira, “Um debate vai acontecer. Não tenho certeza se será ABC.”

“Nós achamos que deveria haver alguma diversificação nos canais para quem hospeda um debate”, ele acrescentou. “Mas eu acho que o público seria enganado se fizéssemos apenas um debate contra Kamala Harris na eleição geral.”