Abdul Razak Alhassan critica Cody Brundage após no-contest do UFC Denver: ‘Eu sei que ele definitivamente poderia ter continuado’

Abdul Razak Alhassan mirou no oponente Cody Brundage no domingo depois que a luta no UFC Denver foi declarada sem resultado devido a golpes ilegais desferidos apenas alguns segundos no round de abertura.

O resultado decepcionante veio depois que Brundage correu para frente procurando uma queda precoce e Alhassan começou a descarregar cotoveladas e punhos de martelo em resposta. O árbitro Dan Miragliotta emitiu um aviso quase imediatamente para Alhassan por acertar golpes na parte de trás da cabeça na sequência de tiro rápido.

Depois que Brundage se ajustou e agarrou uma perna, Alhassan acertou mais alguns golpes de cotovelo com pelo menos mais dois acertando a parte de trás da cabeça, o que fez Miragliotta pausar a luta e emitir outro aviso pelos golpes ilegais. Infelizmente, Brundage estava muito atordoado pelos golpes e depois de alguns minutos tentando se recuperar, ele ainda não conseguiu continuar e a luta foi encerrada.

Miragliotta acabou declarando a luta sem resultado devido a golpes “acidentais” na parte de trás da cabeça, mas Alhassan não acredita que Brundage estivesse realmente tão machucado.

“Desculpe a todos os meus fãs, a todo o meu povo”, disse Alhassan em uma história do Instagram no domingo. “Eu queria muito isso. Eu queria essa vitória. Eu queria muito essa luta. Tenho tanta raiva e tanta energia em mim agora que eu queria usar, mas não consegui usar. Acho que hoje é um dia louco. [Donald] Trump levou um tiro e eu fui assaltado.

“Eu sei que ele definitivamente poderia ter continuado. Ele simplesmente decidiu ser um p*ssy e não queria mais lutar. É o que é. Espero que ele se recupere rápido.”

Bem conhecido por começar rápido, Alhassan não perdeu tempo em golpear Brundage com golpes assim que a luta começou. No entanto, com Brundage indo para uma queda, sua cabeça foi enterrada perto da lona, ​​o que deixou Alhassan com pouco espaço para lançar golpes precisos que não eram ilegais. Embora nem todos os golpes tenham ido para a parte de trás da cabeça, o suficiente caiu ilegalmente para que Miragliotta não tivesse escolha a não ser agir.

Quando Brundage não conseguiu continuar, Miragliotta consultou outros árbitros e oficiais na lateral da arena antes de finalmente decidir por uma luta sem resultado.