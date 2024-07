Ações da Trump Media sobem 50% após tentativa de assassinato

Nova Iorque

CNN

—



O valor da empresa de mídia social do ex-presidente Donald Trump disparou na segunda-feira depois que ele foi ferido em uma tentativa de assassinato no fim de semana.

O preço das ações do Trump Media & Technology Group subiu 53% nas negociações de pré-mercado, colocando-o no caminho para o que seria facilmente o maior ganho em um único dia desde que a empresa estreou no final de março.

O aumento está elevando drasticamente o valor da participação dominante de Trump na proprietária da Truth Social.

A preços atuais, as 114,75 milhões de ações de Trump na Trump Media valem cerca de US$ 5,6 bilhões. Isso é mais do que US$ 3,5 bilhões na sexta-feira, um dia antes de Trump ser baleado em um comício em Butler, Pensilvânia.

Negociando sob o símbolo “DJT”, a Trump Media alcançou uma avaliação enorme, apesar de gerar pouca receita e a Truth Social continuar sendo uma empresa pequena nas mídias sociais.

Especialistas dizem que a Trump Media é uma ação meme: negociada com base no momento e no hype, não em fundamentos.

Durante meses, a Trump Media tem sido uma forma de os investidores apostarem no retorno de Trump à Casa Branca, tornando a Truth Social a principal plataforma de comunicação presidencial.

Matthew Tuttle, CEO da Tuttle Capital Management, disse à CNN na segunda-feira que os investidores já estão especulando que as chances de Trump vencer em novembro aumentaram significativamente nos últimos dias.

“Você está vendo o Trump negociar com esteroides aqui. DJT é o cara”, disse Tuttle.

O comício acontece no momento em que Trump se prepara para aceitar formalmente a indicação republicana para presidente na convenção em Milwaukee nesta semana.

A Trump Media anunciou recentemente que foi adicionada ao Russell 1000 Index de ações de grande capitalização e ao Russell 3000 Index. Como resultado, inúmeros investidores de varejo agora possuem uma parte da Trump Media por meio de fundos mútuos e fundos negociados em bolsa (ETFs).