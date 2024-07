Ações, dólar e criptomoedas saltam após tentativa de assassinato de Trump

Nova Iorque

Os mercados dos EUA subiram na segunda-feira enquanto os investidores processavam a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no fim de semana.

O Dow Jones subiu 169 pontos, ou 0,4%, reduzindo seus ganhos após atingir uma nova máxima histórica no início da sessão. O índice blue-chip ultrapassou 40.000 novamente na sexta-feira e estendeu sua alta na segunda-feira. O S&P 500 ganhou 0,2% e o Nasdaq Composite adicionou 0,3%.

Os apostadores aumentaram suas apostas de que Trump vencerá a eleição de novembro contra o presidente Joe Biden: um contrato apostando que Trump vencerá foi de 67 centavos na segunda-feira, o que implica uma chance de 67% do ex-presidente vencer a eleição, de acordo com a plataforma de mercado de previsão eleitoral PredictIt. Isso é um aumento de 60 centavos em relação à sexta-feira. O preço de um contrato para a vitória de Biden custou 25 centavos na segunda-feira.

O dólar americano subiu 0,2% na manhã de segunda-feira. O preço do bitcoin subiu 3,7%. A plataforma de campanha do Partido Republicano promete “acabar com a repressão ilegal e antiamericana dos democratas às criptomoedas”.

As ações do Trump Media & Technology Group, a empresa de mídia social do ex-presidente, subiram 35,6%.

Uma vitória de Trump em novembro provavelmente significa a preservação ou expansão de cortes de impostos e aumento de tarifas. Durante o debate presidencial do mês passado, sediado pela CNN, o ex-presidente reiterou seu desejo de impor uma tarifa de 10% sobre todas as importações, o que provavelmente aumentaria a inflação e lançaria dúvidas sobre cortes nas taxas de juros.

Uma pesquisa do Morgan Stanley estima que uma expansão dos cortes de impostos de 2017 aumentaria drasticamente os déficits.

Embora o crescimento econômico pareça positivo para os EUA, alguns investidores temem que ele possa reacelerar a inflação. O Federal Reserve aumentou as taxas de juros para uma alta dolorosa de 23 anos para domar a inflação rebelde, aumentando os custos de empréstimos para tudo, desde hipotecas a empréstimos estudantis e pagamentos de automóveis. Embora o banco central tenha sinalizado um corte de taxa para 2024, as taxas ainda não se moveram, pois os formuladores de políticas buscam mais sinais de que a inflação está esfriando.

A expansão econômica corre o risco de prejudicar o progresso arduamente conquistado pelo banco central.

“Uma segunda presidência de Trump significaria estímulo econômico expansionista em geral, impostos de renda mais baixos, menos regulamentação e tarifas maiores”, escreveu Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial, em uma nota de segunda-feira. “Com a inflação dolorosa ainda alta, mas possivelmente a caminho de acabar, a economia está em um estado delicado em que muito crescimento rápido demais pode levar à reativação de picos de crescimento de preços como os de 2022.”

