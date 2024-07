Ações pré-mercado: o aumento do Dow é uma resposta calculada à turbulência política

Uma versão desta história apareceu no boletim Nightcap da CNN Business. Para recebê-lo em sua caixa de entrada, inscreva-se gratuitamente, aqui.



Os mercados financeiros têm uma maneira de responder ao caos que muitas vezes parece desagradável.

A tragédia acontece e os traders (ou algoritmos de negociação) farejam uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Em 6 de janeiro de 2021, com o Capitólio em caos, o Dow fechou em uma alta recorde. As ações também dispararam enquanto a Covid-19 matava milhões e destruía economias em todo o mundo.

Não é porque Wall Street está cheia de psicopatas que querem ver o mundo queimar. (Ou pelo menos não é apenas (por isso.) Os investidores fazem cálculos frios a cada momento com um único foco: como isso afetará os resultados financeiros das empresas do meu portfólio?

Então, o que devemos fazer com o rali do mercado de ações no primeiro dia de negociação depois que um candidato presidencial dos EUA foi baleado? Não pense demais.

“O mercado está em alta hoje, mas o mercado está em alta todos os dias”, me conta Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers. Embora houvesse alguns bolsões do mundo dos investimentos apostando na probabilidade de uma Casa Branca Trump 2.0, Sosnick observa que os traders de ações são realmente muito ruins em probabilidades políticas. Uma coisa em que eles são ótimos é descobrir como eventos geopolíticos afetam receitas, lucros e fluxo de caixa.

“Neste caso, não está realmente claro como isso impactaria os resultados financeiros de muitas empresas”, disse ele. “Pense nas outras ações que estão liderando o mercado para cima. Você tem a Apple subindo 2% — isso tem algo a ver com o que aconteceu com Trump? Acho que não.”

Ainda assim, muitos comerciantes acreditarão instintivamente que a tentativa de assassinato de Trump tem o potencial para melhorar suas chances de vencer em novembro, pelo menos em parte porque foi o que aconteceu com Reagan em 1981, disseram analistas da Macquarie em uma nota de pesquisa na segunda-feira. (É claro que a comparação com Reagan não se alinha perfeitamente — Gipper estava no início de seu primeiro mandato, foi mais seriamente ferido, e as divisões políticas de quatro décadas atrás eram muito menos tensas — mas vamos continuar com isso como um ponto histórico de comparação.)

Independentemente de a crise política durar ou não, alguns traders aproveitaram o momento para investir mais nas chamadas negociações de Trump.

A Trump Media, uma ação notoriamente volátil que é negociada quase que exclusivamente com base em exagero, subiu 30%.

Bitcoin, outro ativo volátil com fundamentos questionáveis, disparou 4%, já que Trump é percebido como o candidato mais amigável às criptomoedas. A Coinbase, a maior plataforma de negociação de criptomoedas dos EUA, subiu 11%.

A Tesla, comandada por Elon Musk, apoiador de Trump, subiu 2%.

Os fabricantes de armas Sturm Ruger e Smith & Wesson subiram 5% e 11%, respectivamente.

Setores mais favoráveis ​​aos democratas, como energia solar e cannabis, caíram.

É claro que, como observam os analistas da Macquarie, nada disto deve sugerir que a violência política seja de alguma forma boa para os mercados, que tendem a ter melhor desempenho quando as instituições democráticas são, como sabe, não sendo arrancados a todo momento.

E embora Sosnick tenha dito que não está vendo muita reação no mercado de ações em geral ao ataque de Trump, há pelo menos uma métrica sinalizando alguns expectativas crescentes para a reeleição de Trump, e essa é a Curva de Futuros do Tesouro. (Fique comigo agora, prometo ser breve.)

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentaram acentuadamente logo após o debate presidencial de 27 de junho — um desastre para o presidente Joe Biden — e novamente na segunda-feira, porque os traders de títulos apostaram que uma segunda presidência de Trump parecia mais provável. E esses traders esperam que uma segunda administração Trump imponha políticas associadas a uma inflação mais alta e déficits mais amplos, o que implica em mais emissão de títulos, observam os analistas da Macquarie. Em suma, quando a curva de rendimento fica mais íngreme, é um sinal de que os traders de títulos estão nervosos.

“Para mim, esse é o sinal mais claro de que investidores mais lúcidos mudaram sua probabilidade, mas não drasticamente”, disse Sosnick. “Claramente, os Treasuries estão falando, mas não estão gritando.”