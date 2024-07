Acordo com Ja’Marr Chase é improvável nesta temporada, diz presidente do Bengals

CINCINNATI — Uma extensão de contrato para o wide receiver Ja’Marr Chase do Cincinnati Bengals pode não ser iminente, indicou o presidente da equipe Mike Brown na segunda-feira.

No almoço anual da equipe com a imprensa, Brown foi questionado se as negociações continuarão na temporada regular. Embora o antigo executivo chefe tenha dito que “oportunidades podem surgir inesperadamente” e que a equipe está aberta a concordar com um acordo se for certo para o clube, as condições não são ideais atualmente para assinar uma extensão de contrato com Chase, já que os veteranos se preparam para se apresentar no acampamento na terça-feira.

“Não é tão provável que este seja um bom momento para negociar”, disse Brown. “A offseason é um momento melhor para isso e vamos tentar manter o foco na parte do futebol.

“Não vou descartar nada, mas posso lhe dizer que a sorte provavelmente já foi lançada.”

Chase, uma escolha de primeira rodada no draft de 2021, foi selecionado para o Pro Bowl em cada uma de suas três primeiras temporadas na NFL e estabeleceu recordes de franquia para mais jardas recebidas em um único jogo e uma única temporada.

Embora os Bengals não tenham chegado aos playoffs na temporada passada após a lesão no pulso do quarterback Joe Burrow, que encerrou a temporada, Chase ainda foi indicado ao Pro Bowl e terminou o ano com 1.216 jardas recebidas, a 12ª maior da liga.

No que normalmente é sua única disponibilidade para a mídia no ano, Brown enfatizou a importância de Chase para a franquia e o desejo de fechar um acordo.

“Ele é um jogador-chave ao lado de Joe [Burrow]”, disse Brown. “Ele é o nosso próximo. Ele sabe disso. Nós sabemos disso. Isso pode levar um tempo. Vamos nos esforçar para fazer isso. Não posso dizer quando.”

Chase não participou dos treinos voluntários da equipe e, embora tenha se apresentado para o minicamp obrigatório em junho e participado das partes de treinamento, ele não fez repetições durante os treinos da equipe e se recusou a comentar.

Anteriormente, Chase identificou o contrato de Justin Jefferson com o Minnesota Vikings como o modelo para seu futuro acordo. Jefferson, seu ex-companheiro de equipe da LSU que é o segundo em jardas recebidas totais nos últimos quatro anos, assinou uma extensão recorde em junho. Ele assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 140 milhões, incluindo US$ 110 milhões em dinheiro garantido. Ambos os totais são os maiores já dados a um não quarterback na história da liga.

Os Bengals não são estranhos a dar dinheiro significativo a jogadores importantes. Em 2023, Burrow assinou um contrato de cinco anos no valor de US$ 275 milhões, que agora está empatado (com Trevor Lawrence do Jacksonville Jaguars) pelo maior salário médio anual (US$ 55 milhões) em qualquer contrato já dado a um jogador da NFL. Duke Tobin, diretor de pessoal de jogadores do time, ressaltou o valor de Chase para o time que está procurando voltar ao AFC Championship Game pela terceira vez em quatro anos.

“Ja’Marr Chase é um jogador de futebol raro”, disse Tobin. “Se fosse apenas um wide receiver, eu não gastaria um centavo com isso. Mas é Ja’Marr Chase, então veremos o que pode ser feito.”