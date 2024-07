Acusação de Diddy iminente, alegação do advogado da suposta vítima de tráfico sexual

TMZ. com

Diddy será indiciado a qualquer momento… pelo menos de acordo com um advogado que representa uma de suas supostas vítimas de tráfico sexual.

Adriana Inglês advogado Ariel Mitchell-Kidd juntou-se a nós no “TMZ Live” na quarta-feira e nos disse que uma possível acusação criminal contra o fundador do Bad Boy chegará mais cedo ou mais tarde, e talvez até “muito em breve”.

Mitchell-Kidd definitivamente sabe disso… seu cliente é a ex-estrela pornô que recentemente entrou com uma ação processo bombástico acusando Diddy de agressão sexual e tráfico sexual.

O processo de Adria está entre vários que acusam Diddy de agressão sexual, tráfico de seres humanos e outros crimes graves… incluindo aquele que ele assentou com Cássia que mencionou o agora infame vídeo dele espancá-la brutalmente no corredor de um hotel.

Mitchell-Kidd diz que Adria chegou no final da investigação federal e que a linha de chegada está chegando.

Diddy apareceu mais recentemente… ele foi visto embarcando em seu jato particular e indo rafting no Wyoming, imagens que atraíram a ira do advogado de Mitchell-Kidd e Cassie, que maldito Diddy por parecer sem remorso por seus supostos crimes.