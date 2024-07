Acusações de jogo retiradas contra Kayshon Boutte, do Patriots

O estado da Louisiana retirou as acusações de jogo de azar para menores e fraude de computador contra Kayshon Boutte, confirmou o advogado do wide receiver dos Patriots à ESPN.

Boutte, 22, foi preso em janeiro em Baton Rouge por alegações de apostas esportivas ilegais enquanto jogava na LSU. Ele foi um participante completo dos treinos de primavera no início deste ano, e o técnico do Patriots, Jerod Mayo, disse em maio que a organização “esperaria para ouvir da liga daqui para frente”, sobre o status de Boutte.

Investigadores designados para a Divisão de Fiscalização de Jogos da Polícia Estadual da Louisiana descobriram que Boutte apostou em esportes de 6 de abril de 2022 até 7 de maio de 2023, quando tinha 20 anos. Boutte supostamente usou um pseudônimo para contornar o requisito de idade para fazer apostas esportivas na Louisiana.

A conta pseudônima que se acredita ter sido usada por Boutte fez mais de 8.900 apostas, com pelo menos 17 apostas em jogos de futebol da NCAA — incluindo pelo menos seis envolvendo LSU, de acordo com a polícia.

As apostas de Boutte, de acordo com a polícia, continuaram por aproximadamente uma semana após ele ter sido convocado. A política de apostas da NFL permite que os jogadores apostem em esportes, mas não em nada relacionado à liga.

Selecionado na sexta rodada do draft de 2023, Boutte projeta estar na briga por uma vaga no elenco este ano, depois que os Patriots selecionaram dois recebedores neste ano — Ja’Lynn Polk, de Washington, na segunda rodada, e Javon Baker, de Central Florida, na quarta rodada.

Boutte estabeleceu um recorde de jogo único da SEC com 308 jardas de recepção como calouro contra Ole Miss em dezembro de 2020 e teve nove recepções para touchdown na temporada seguinte como calouro. Mas ele lutou contra lesões durante uma temporada júnior decepcionante com os Tigers antes de entrar no draft da NFL.