Adam Peaty retorna às Olimpíadas com nova perspectiva e foco renovado

PARIS, França — Em meio aos rigores da preparação para Paris 2024, Adam Peaty sentou-se com o companheiro de natação da Equipe GB James Guy para assistir a um filme. Eles ligaram “American Gangster”, e quando Denzel Washington disse uma das falas famosas do filme, ele ressoou. “Diz que o homem mais barulhento na sala é o homem mais fraco”, Peaty diz aos repórteres, vendo uma lição para sua própria vida.

“É tão verdade porque não preciso gritar do alto para dizer que estou bem ou que vou fazer isso.”

Peaty já está mentalmente no bloco de largada, onde as recompensas oferecidas a ele são maiores do que nunca. Há história em jogo: se ele defender novamente seu título olímpico dos 100 metros peito no domingo, ele se tornará apenas o segundo nadador masculino a vencer as mesmas três corridas em três Jogos consecutivos.

O outro cara? Michael Phelps.

“Sei do que sou capaz, pela minha própria capacidade”, acrescenta Peaty, parecendo alguém que já passou por isso e fez algo.

Então, por que alguns duvidam dele este ano? Há um caçador na água, procurando capitalizar qualquer sinal de fraqueza. O chinês Qin Haiyang, semelhante a um torpedo — detentor de todos os três títulos mundiais de nado peito em 2023 — que, embora incapaz de vencer Peaty em seu auge, é definitivamente rápido o suficiente para roubar seu título. Depois, há o próprio Peaty, que não é tão rápido quanto antes e só voltou à piscina em fevereiro, após uma pausa no esporte para proteger sua saúde mental.

Tudo isso se constrói para um dos eventos mais fascinantes dos Jogos: Peaty fará isso de novo? Seus pés tamanho 12, bíceps de 38 cm e seu peito de 117 cm fornecerão impulso suficiente para entregar outro ouro, mais adulação, mais história?

No entanto, essas não são as questões fundamentais aqui, e não são aquelas que Peaty se perguntou. Essas são mais existenciais e se aprofundam muito mais. “Meu relacionamento com uma medalha de ouro agora é que sei que ela não resolverá nenhum dos problemas que eu quero que ela resolva”, diz Peaty.

Na verdade, a questão é o quanto Peaty quer vencer novamente e o que isso lhe trará mesmo se vencer?

“Tive uma chamada pelo FaceTime com meu filho, George, que tem quase quatro anos, e ele disse: ‘Papai, você é o menino mais rápido?’ Meu propósito agora é provar que sou o menino mais rápido para meu filho”, diz Peaty.

“Ele só vê como você ganha ou perde e você esquece depois de um dia. Para mim, eu quero provar que você pode voltar do potencialmente mais baixo dos pontos baixos de toda a minha carreira e você pode virar o jogo em potencialmente 14 meses, o que é um prazo muito curto, e ainda superar as probabilidades do que todos os outros estão fazendo porque o esporte só vai ficar mais rápido.”

Foi um longo caminho desde que ele subiu ao pódio em Tóquio. Ele não tocou na água por um mês depois, enquanto se recuperava do desgaste mental. Ele até participou do “Strictly Come Dancing” da BBC. Mas, apesar dessa pausa, ele percebe agora que voltou à piscina cedo demais, e com isso trouxe consigo um esgotamento severo.

Ele ficou de fora do Campeonato Mundial de 2022 após quebrar o pé, e quando retornou nos Jogos da Commonwealth em sua cidade natal, Birmingham, perdeu uma final de 100 metros pela primeira vez em oito anos. Ele nem sequer subiu ao pódio. Quatro meses depois, ele perdeu os 50m e os 100m no Campeonato Mundial de piscina curta em Melbourne, pois sua confiança e motivação diminuíram.

Ele ficou preso no que descreve como uma “espiral autodestrutiva” enquanto sofria com depressão e o colapso de seu relacionamento com a mãe de seu filho, George.

As coisas chegaram ao auge em março passado, quando ele desistiu das corridas, alegando problemas de saúde mental, e durante o tempo em que esteve afastado ele questionou se queria continuar nadando.

Em uma entrevista ao The Times um mês depois, ele revelou ainda mais seus problemas com o álcool, descrevendo-o como um “demônio em seu ombro”. Ele também falou sobre a solidão que acompanha a tentativa de permanecer no topo.

Durante todo esse tempo, ele continuou treinando para Paris. “A preparação física continua, então meu corpo estará pronto para lutar novamente quando meu coração e minha mente estiverem preparados”, ele disse. Ele finalmente retornou em fevereiro para o campeonato mundial em Doha. Agora ele diz que tem motivação renovada e uma perspectiva muito mais fresca.

“Eu tive minhas próprias cartas distribuídas”, diz Peaty. “Tentando passar por isso e tentando passar por ser pai ao mesmo tempo e todas essas outras coisas acontecendo na minha vida com as quais finalmente estou em paz. Mas custou muito chegar aqui no sentido de que eu estava disposto a pagar esse custo. Mas estou animado para ver o que podemos fazer.”

Levará menos de um minuto — desde o mergulho na água até as pontas dos dedos baterem na parede — para que muitas perguntas sejam respondidas.

Isso mostrará ao filho se ele realmente ainda é o mais rápido nadador de peito do mundo. Isso determinará seu lugar entre os grandes do esporte. Isso quebrará um dos recordes mais assustadores de Phelps ou o consagrará pelos próximos anos.

Na maioria das vezes, isso colocará uma medalha de ouro no pescoço de Peaty ou não, e a maneira como ele se conformar com qualquer uma dessas eventualidades mostrará o quão longe ele chegou, muito mais do que um cronômetro jamais poderia.

“Quando você tem filhos, quando você os abraça, você percebe que é algo maior do que qualquer coisa pode proporcionar”, ele diz. “Então, para mim, se eu tocar na parede e não for o resultado que eu quero, ficarei desapontado. Mas em 2021 e muito antes disso, eu estaria quase me destruindo que minha vida não vale a pena ser vivida porque você perdeu e isso não é sustentável porque não é uma atitude a se ter.

“Não é o que um campeão, eu acho, mostra, mas eu tive que fechar o círculo nessa abordagem. Eu não sou definido como um ser humano por isso. Talvez um atleta e talvez outras pessoas me definam dessa forma, mas para mim, eu ainda terei minha família.

“Eles são saudáveis, felizes, e o sol sempre nasce na manhã seguinte, não importa o que aconteça. Isso não é derrotismo em nenhum sentido. Isso só me dá paz.”