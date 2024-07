Adam Silver defende novo avental fiscal – Ajuda todas as equipes a competir

LAS VEGAS — Logo após o LA Clippers perder o astro Paul George para o Philadelphia 76ers na agência livre, o time citou “as restrições do novo CBA”.

Resumindo, a equipe estava se referindo às regras do acordo coletivo de trabalho de 2023, que visava nivelar o campo de jogo criando restrições de formação de equipe para franquias que gastassem muito com o imposto de luxo — ultrapassando o chamado “segundo avental”.

Essa frase veio a definir grande parte das conversas em torno da liga durante o período de agência livre de julho, quando os Clippers perderam George, o Denver Nuggets perdeu Kentavious Caldwell-Pope e outros times manobraram para administrar seus livros contábeis.

“Estamos agora no mundo do avental”, disse o gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, no início de julho. “Vimos times concorrentes ou times de nível de campeonato terem que perder jogadores. Isso é resultado do mundo do avental em que vivemos. Então, isso torna as negociações mais desafiadoras? Sim. Isso torna boas negociações impossíveis? Não.”

Na terça-feira, após as reuniões do conselho de governadores da liga realizadas em Las Vegas, o comissário da NBA, Adam Silver, defendeu as novas regras e seu impacto na formação de equipes.

“O que estou ouvindo dos times, mesmo com o segundo avental se movendo para entrar em ação, é que os times estão percebendo que há dentes reais nessas provisões”, disse ele. “Não sei como ver isso, mas sei que surgiram relatos de que o verão foi chato do ponto de vista dos fãs. Eu certamente não acho que foi. Ainda vimos muitos jogadores criticamente importantes se mudando de um time para outro como agentes livres.

“Mas, ao mesmo tempo, acho que esse novo sistema, embora eu não queira que seja chato, quero colocar as equipes em uma posição, 30 equipes, para competir melhor. Acho que estamos a caminho de fazer isso.”

A liga teve seis campeões diferentes nos últimos seis anos, mais recentemente o Boston Celtics vencendo o Dallas Mavericks, e Silver, em parte, sugeriu que mudanças em CBAs sucessivos ajudaram a liga a se tornar mais competitiva ao longo do tempo. Ele também minimizou a ideia de que a liga estava tentando limitar os times de fazerem corridas dinásticas.

“Desde que possamos criar algo próximo de um campo de jogo equilibrado em termos de ferramentas disponíveis para as equipes competirem, estou totalmente satisfeito com dinastias e com novas equipes surgindo a cada ano”, disse Silver.

Silver também abordou uma variedade de outros tópicos relacionados à liga.

• Silver disse que foi “agridoce” que o governador do Celtics, Wyc Grousbeck, tenha anunciado que a franquia estaria à venda, chamando Grousbeck de um proprietário modelo durante seu mandato que remonta a mais de duas décadas.

“Ele tem sido um líder em termos do nosso sistema de comitês em nosso conselho. Ele tem se envolvido intimamente em todos os aspectos da liga, desde a negociação coletiva até a divisão de receitas e a mídia”, disse Silver.

“Eu entendo as circunstâncias familiares e por que ele e sua família escolheram vender a franquia neste momento. Estou francamente triste com isso, só porque eles não só ganharam dois campeonatos, mas além disso eles operaram o time de uma maneira de primeira classe e ele tem sido um dono de primeira classe nesta liga.”

• Silver disse que a liga está se aproximando de um novo acordo de direitos de mídia, que foi discutido durante a reunião do conselho, mas que outros direitos precisavam ser trabalhados com outros parceiros, o que o impediu de falar em detalhes. No geral, Silver disse que o acordo completo ainda não foi finalizado. Ele disse que tornar os jogos da liga mais disponíveis em produtos de streaming era uma meta importante.

“É algo em que temos nos concentrado muito nesses acordos, não apenas em atingir os Estados Unidos, mas também globalmente”, disse Silver.

• Silver confirmou a reportagem da ESPN na segunda-feira de que o proprietário do Knicks, James Dolan, enviou uma carta a outros proprietários e ao escritório da liga reclamando sobre aspectos do novo acordo de direitos de mídia, mas Silver disse que não comentaria sobre o assunto.

“Minha resposta é que tentamos manter essas questões na família”, disse ele.

• Silver se recusou a comentar se o escritório da liga arbitraria o processo entre o New York Knicks e o Toronto Raptors. Recentemente, um tribunal de Nova York pediu à liga para decidir se poderia resolver a disputa.

• Silver disse que a liga consideraria mais seriamente a expansão no outono, após finalizar seu novo acordo de direitos de mídia.

“Eu diria que é um pouco mais complicado do que é sugerido às vezes, porque pense nos novos acordos de mídia, por exemplo”, ele disse. “Uma vez concluídos, quando você traz novos parceiros, você está diluindo esses pagamentos, é claro, para as equipes. Às vezes parece que estamos imprimindo dinheiro quando expandimos. Na verdade, não é diferente de vender ações em qualquer negócio.”

Ele acrescentou: “Acho que é preciso haver uma boa quantidade de modelagem no escritório da liga, trabalhando com os proprietários existentes e realmente pensando nas perspectivas de longo prazo, novamente não apenas economicamente, mas também pelo potencial de diluição de talentos.”