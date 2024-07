Adele supostamente noiva do namorado Rich Paul

Parece Adele dê um abraço nela Rico Paulo estão finalmente indo para o altar – porque se as últimas novidades servirem de referência, os sinos do noivado estão tocando!

O que se diz nas ruas é que Rich planejou toda a proposta na cidade natal de Adele, Tottenham, em Londres. Tudo correu sem problemas, e o feliz casal comemorou com amigos e familiares do FaceTiming para compartilhar a grande novidade.

Adele e Rich vão ao Chiltern Firehouse para abrir um pouco de champanhe no dia seguinte à proposta… e seus amigos esperam fazer uma festa épica para eles no final do ano.