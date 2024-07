Adidas pede desculpas pelo anúncio de tênis das Olimpíadas de Munique de Bella Hadid em 1972 após reação negativa

A Adidas não vai ganhar medalha de ouro por uma campanha publicitária com Bella Hadid … a gigante dos calçados está se desculpando pelo que muitos chamam de um grande erro antissemita.

A questão… Bella é uma modelo palestino-americana que tem sido uma crítico vocal de Israel em meio à guerra em Gaza… e seu envolvimento com um sapato comemorativo do massacre de Munique irritou o pessoal do Comitê Judaico Americano.