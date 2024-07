Adivinhe em quem essas irmãs vermelhas, brancas e azuis se transformaram!

Enquanto uma irmã é conhecida por seu blog de culinária e programa de culinária, a outra irmã era uma Lizzie ocupada no palco! No entanto, AMBAS as irmãs estavam em um programa de sucesso da Disney. E a mãe deles também está no ramo do entretenimento, produzindo um dos filmes da filha, “A Cinderella Story”.