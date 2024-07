Adrian Beltre, Todd Helton, Joe Mauer e Jim Leyland entram no Hall da Fama

COOPERSTOWN, NY — O grande Adrian Beltre, do Texas Rangers, deu o tom no domingo, quando o Hall da Fama do Beisebol deu as boas-vindas a quatro novos membros durante a cerimônia anual de posse no Clark Sports Center.

Beltre, que terminou sua carreira de 21 anos com 3.166 rebatidas e cinco Luvas de Ouro na terceira base, foi consagrado junto com o catcher Joe Mauer do Twins e o primeira base Todd Helton do Rockies, a última dupla se tornando os mais novos membros do Hall da Fama de um time do beisebol. Isso coloca o Hall da Fama em 273 entre aqueles que entraram como jogadores.

Também foi introduzido o técnico de longa data Jim Leyland, que pilotou quatro equipes, incluindo o campeão da World Series de 1997, Florida Marlins. Leyland representou o Detroit Tigers, que ele treinou de 2006 a 2013 e levou a um par de flâmulas da Liga Americana.

Beltre adotou um tom brincalhão com muitas de suas observações, que ele disse serem “talvez 25%” improvisadas. Ele talvez tenha sido encorajado pelo Hall da Fama David Ortiz, que se aproximou de Beltre no palco e deu um tapinha em sua cabeça. Beltre é famoso por ter aversão a ter sua cabeça tocada.

“Isso nunca me relaxa”, disse Beltre. “Mas foi uma pequena deixa para voltar aos dias em que eu tocava, e é tipo, ‘OK, prepare-se para sair e fazer o seu melhor com o discurso.'”

Beltre, que jogou com os Dodgers, Mariners, Red Sox e Rangers, é um dos dois únicos jogadores a ter mais de 3.000 hits, 400 home runs e pelo menos cinco Gold Gloves. O outro foi Willie Mays, que foi reconhecido antes dos discursos, junto com os outros membros do Hall da Fama que morreram desde a indução do ano passado: Whitey Herzog, Brooks Robinson e Orlando Cepeda.

Beltre é o quinto jogador nascido na República Dominicana a ser consagrado, o último sendo Ortiz — um membro da classe Hall de 2022. Assim como Ortiz, havia um contingente considerável de fãs dominicanos presentes, junto com uma forte participação de fãs do Texas.

Ao reconhecer alguns de seus antigos companheiros de equipe, Beltre citou o craque aposentado “King Felix” Hernandez, com quem jogou em Seattle.

“Para aquele cara que se autodenomina ‘Rei'”, disse Beltre. “Eu amei [playing] com você. Mas eu amava bater em você ainda mais.”

Leyland, sempre um gerente que usava suas emoções na manga, frequentemente oscilava à beira da emoção, como ele previu durante uma entrevista coletiva no sábado. Na maior parte do tempo, ele permaneceu composto enquanto distribuía gratidão por uma carreira no beisebol profissional que remonta a 1966.

“Minhas contribuições para o nosso lindo passatempo empalidecem em comparação com a alegria que ele trouxe para minha vida”, disse Leyland. “No coração de um garotinho, e no coração de um velho.”

O maior comparecimento de fãs foi de Mauer, um nativo de Twin Cities que passou toda a sua carreira com os Twins. Como durante o Parade of Legends que foi realizado no sábado na Main Street aqui, ficou claro que os Minnesotans compareceram em força total.

O número de Twins no Hall da Fama vem crescendo constantemente nos últimos anos, com a entrada de Jim Kaat e Tony Olivo, além de Ortiz, que começou sua carreira em Minnesota, e outros grandes nomes como Rod Carew, Dave Winfield e Paul Molitor, que estavam todos presentes.

“Foi incrível”, disse Mauer. “Ontem à noite, tivemos um momento em que estávamos todos no palco tirando fotos e acho que isso me atingiu fortemente. Esses caras, como eu disse no meu discurso, me deram esperança de que você pode fazer isso daqui de Minnesota.”

Helton, que vem de Knoxville, Tennessee, e jogou como quarterback pelos Volunteers na era anterior a Peyton Manning, se divertiu um pouco durante seu discurso, ao mesmo tempo em que agradeceu a amigos, companheiros de equipe e familiares.

“Algumas pessoas me disseram que minhas superstições no começo da minha carreira eram um pouco excessivas”, disse Helton. “Lembro-me de receber uma multa por excesso de velocidade a caminho do campo um dia em Colorado Springs. Fui atingido três vezes naquele dia. Então, peguei o mesmo caminho, fui na mesma velocidade e, no dia seguinte, o mesmo policial me deu outra multa. Não me importei. Fui atingido três vezes naquele dia também.”

O evento de 2 horas e meia aconteceu sob um céu agradável em Cooperstown, um descanso bem-vindo para um evento que geralmente acontece em condições escaldantes.