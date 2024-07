Adrian Wilson disse que ameaçou se matar em meio a uma disputa com a esposa, dizem os policiais

Ex-estrela da NFL Adriano Wilson – cinco vezes jogador do Pro Bowl – disse à polícia que quebrou vários objetos e ameaçou se matar durante uma acalorada discussão com sua esposa antes de sua prisão no mês passado… isso de acordo com documentos policiais, obtidos por TMZ Esportes.

De acordo com o relatório de incidente do Departamento de Polícia de Scottsdale, os membros da família de Wilson acusaram as costas defensivas do ex-Arizona Cardinals de perder o controle por volta das 5h do dia 1º de junho em Scottsdale, Arizona. residência.

Policiais dizem que a esposa de Wilson, Alícia, disse a eles que tudo começou depois que ela descobriu que ele estava tendo um caso. Ela afirmou que preencheu a papelada de separação judicial de Wilson – e a deixou na casa de hóspedes onde ele estava hospedado.

Nos documentos, os policiais dizem que Alicia lhes disse que quando Wilson encontrou os papéis … ele a confrontou no quarto dela e “simplesmente perdeu o controle a partir daí”. Ela alegou que Wilson jogou e quebrou vários objetos – incluindo uma lâmpada e um porta-incenso. Ela disse que Adrian também colocou as mãos sobre ela e, a certa altura, a sufocou. Ela acrescentou que ele a chamou de “mentirosa”, “vadia” e “prostituta” em meio à disputa.

Policiais dizem que Alicia disse a eles que Wilson também pegou uma arma de um cofre, fazendo com que ela ficasse com medo. Ela disse que o lembrou de que havia crianças na casa… mas ele respondeu: “Foda-se essas crianças”.

Os policiais dizem que Alicia disse a eles que conseguiu escapar de Wilson e fugir de casa.

De acordo com os documentos, Adrian também saiu de casa… e fez várias ligações para pessoas próximas a ele, indicando que planejava se matar.

No entanto, pouco tempo depois, Wilson voltou para a residência… onde os policiais conseguiram convencê-lo a sair. Ele foi algemado e durante uma entrevista que se seguiu, as autoridades disseram que o ex-jogador de futebol confessou ter quebrado coisas no quarto de Alicia depois de descobrir os papéis da separação. Eles dizem que ele também disse que pegou uma arma no cofre – mas saiu de casa quase imediatamente depois.

“Minha mente ficou muito confusa naquele momento”, dizem os policiais, Wilson disse a eles, “então comecei a sair de casa”.

As autoridades dizem que Wilson admitiu ter contado à mãe, enquanto estava fora de casa, que iria atirar em si mesmo. Wilson supostamente disse a eles que estava deprimido recentemente depois de ficar longe de sua família enquanto trabalhava para o Carolina Panthers como vice-presidente de pessoal de jogadores da equipe da NFL.

Os policiais dizem que Wilson negou, no entanto, ter feito contato físico com Alicia.

Getty Ex-astro da NFL Adrian Wilson enfrenta acusações de violência doméstica após prisão em AZ



Wilson foi finalmente levado sob custódia e autuado por contravenção acusações relacionadas à violência doméstica de agressão e conduta desordeira, bem como uma acusação por danos à propriedade.

Nas semanas seguintes à prisão, Wilson deixou seu cargo nos Panteras. Não está claro se as acusações contra Wilson influenciaram sua saída.

Wilson jogou pelos Cardinals de 2001 a 2012. Em 2015, após seu tempo em campo, ele se juntou à diretoria dos Cards … eventualmente saindo para o show dos Panthers em 2023.



Reproduzir conteúdo de vídeo