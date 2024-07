Agentes femininas do serviço secreto sob escrutínio na tentativa de assassinato de Donald Trump

Reproduzir conteúdo de vídeo



Donald TrumpA equipe de segurança do Serviço Secreto estava lotada de mulheres no dia em que ele foi atingido de raspão por uma bala… e um ex-agente diz que os chefes estavam mais interessados ​​em óptica do que em segurança.

TMZ Studios tem um novo especial, “TMZ Presents: Under Fire: The Trump Assassination Attempt”, onde exploramos as muitas e impressionantes falhas de segurança que levam ao atentado contra a vida de Trump em seu fatídico comício em Butler, Pensilvânia.



Richard Staropoluma ex-agente especial do Serviço Secreto, sugere fortemente que as mulheres designadas para proteger Trump naquele dia deveriam assumir grande parte da culpa.

Na opinião de Richard… as mulheres aqui foram designadas mais pela óptica do que pelo mérito, e ele tem um grande problema com o que aconteceu depois do atirador. sinto falta da cabeça de Trump.



A questão… quando os agentes da SS colocam Trump de volta no palco, uma boa parte do corpo do candidato presidencial fica exposta… e Richard diz que é porque as agentes femininas simplesmente não são altas o suficiente para proteger Trump.

Cheryl Tyleroutra ex-agente especial do Serviço Secreto, está rejeitando a avaliação de Richard… ela diz que a altura não tem nada a ver com a capacidade de um agente de proteger o presidente, homem ou mulher.

Para Cheryl, a briga de Richard aqui simplesmente não resiste a um exame minucioso… ela diz que conhece muitos agentes do sexo masculino que são mais baixos do que o presidente que foram designados para proteger.



Justa ou não, esta crítica é uma grande parte da conversa sobre o suposto assassinato de Trump… e ele não tinha tantas agentes mulheres protegendo-o no RNC que se seguiu.



