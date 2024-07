Agentes para Davante Adams dos Raiders – Especulação comercial ‘infundada’

HENDERSON, Nevada — Os agentes do recebedor do Las Vegas Raiders, Davante Adams, acabaram com os rumores e reportagens desenfreados na terça-feira de que seu cliente, três vezes All-Pro do primeiro time e possível futuro Hall da Fama, estava no bloco de negociações.

“Essa é uma especulação infundada e sem fundamento, e espera-se que Davante esteja com os Raiders, já que não houve nenhuma conversa sobre negociação — ponto final”, disseram os agentes Kenny Chapman e Frank Bauer a Adam Schefter, da ESPN.

Aaron Rodgers, ex-quarterback de Adams no Green Bay Packers que agora joga no New York Jets, alimentou os rumores na semana passada no torneio de golfe American Century Championship em South Lake Tahoe, Nevada, dizendo: “Eu amo Davante, mal posso esperar para jogar com ele… de novo.”

Na temporada passada, Rodgers deu várias dicas sobre uma possível reunião, provavelmente com os Jets.

Adams, entrando em sua 11ª temporada na NFL e sua terceira com os Raiders, veio para Las Vegas em uma troca de sucesso com os Packers por escolhas de primeira e segunda rodadas do draft em março de 2022, não apenas para ficar mais perto de sua família na Bay Area da Califórnia, mas também para se reunir com seu quarterback da faculdade na Fresno State, Derek Carr. Mas Carr foi dispensado após a temporada de 2022, Josh McDaniels e Dave Ziegler foram demitidos como treinador e gerente geral, respectivamente, no Halloween do outono passado, e Adams tem estado visivelmente frustrado nos jogos.

Porque mesmo que Adams, que assinou um contrato de cinco anos e US$ 140 milhões com Las Vegas, tenha pegado um total de 203 passes para 2.660 jardas e 22 touchdowns nas últimas duas temporadas, sua média de 11,1 jardas por recepção no ano passado foi a segunda mais baixa de sua carreira, enquanto suas oito recepções para touchdown foram as segundas menores que ele teve em uma temporada na qual ele jogou pelo menos 16 jogos. E os Raiders têm um recorde combinado de apenas 14-20.

“A frustração vem no meio da temporada, quando não fizemos o progresso que precisamos”, disse Adams no mês passado. “Neste ponto, você não é um jogador de futebol muito maduro ou experiente se estiver ficando frustrado no minicamp obrigatório. Obviamente, fico frustrado em cada jogada se não funcionar, tipo, até certo ponto, mas não é frustração onde você está perdendo a esperança em seus companheiros de equipe ou em si mesmo ou no potencial do que você pode fazer como um time.

“É mais como se eu tivesse um padrão e definitivamente todos neste círculo sabem que tenho um padrão muito alto para mim mesmo, então se eu corro uma rota de go e [the] “Se a bola for lançada incorretamente, provavelmente ficarei xingando na lateral do campo por um segundo.”

Adams, atualmente estrelando a série “Receiver” da Netflix, é mostrado fazendo exatamente isso em falhas na temporada passada dos quarterbacks Jimmy Garoppolo e Aidan O’Connell, dizendo em um momento na lateral do campo que precisava “sair daqui antes que eu seja morto”, enquanto lamentava a série de golpes duros que estava sofrendo.

O técnico do Raiders, Antonio Pierce, confiou no recebedor como uma opção fundamental para o futuro, e o gerente geral Tom Telesco disse sobre Adams, seis vezes selecionado para o Pro Bowl, no scouting combine de fevereiro que “ele é um Raider”.

Os agentes de Adams concordam.