A’ja Wilson, do Aces, tem 24 pontos e 20 rebotes no primeiro jogo de 20-20

SEATTLE — A’ja Wilson teve 24 pontos e 20 rebotes em seu primeiro jogo de 20-20 na carreira e o Las Vegas Aces derrotou o Seattle Storm por 84-79 na quarta-feira.

Foi o 21º jogo 20-20 na história da WNBA. O de Wilson é o segundo na história da franquia Aces, depois de Natalie Williams (Utah Starzz, 2001).

Wilson, que também teve 4 bloqueios e 3 roubos de bola, além de 20 rebotes, disse: “Sinto que esse é o lado que levo para o lado pessoal, o lado defensivo.

“É uma loucura, se você tivesse me perguntado no meu ano de novato, eu diria, ‘O que é defesa? Eu nunca jogo isso.’ Mas eu aprendi que a defesa ganha jogos e campeonatos para você. Eu realmente tenho que estar tão focado.”

Wilson se juntou a Sylvia Fowles (2021) como as únicas jogadoras na história da WNBA com jogos de 20 pontos, 20 rebotes, 3 roubos de bola e 3 bloqueios. Ambos os jogos foram contra o Storm.

Wilson é a segunda na WNBA em rebotes (11,3 RPG) atrás da novata Angel Reese do Chicago Sky (11,9), então ela está acostumada com números grandes nos rebotes. Mas não tanto assim.

“Conseguir 20 rebotes? Meu arremesso não estava indo, então eu pensei, ‘Preciso fazer alguma coisa aqui. Não viajei para Seattle só para fazer cardio'”, brincou Wilson. “Então acabou sendo rebotes.”

Também na quarta-feira, foi anunciado que Wilson será destaque como atleta de capa da WNBA do videogame NBA 2K25 a ser lançado em setembro. A treinadora do Aces, Becky Hammon, disse que mandou uma mensagem para seu filho, Cayden, para contar a ele.

“Quando vi a foto da capa, tirei uma captura de tela e enviei para ele. Ele está animado, porque ele também ama Jayson Tatum”, disse Hammon sobre a estrela do Boston Celtics apresentada como atleta da capa da NBA. “Mas A’ja tem seu coração. Ele chuta minha bunda; parei de jogar [NBA 2K] porque eu sou tão terrível.

“Mas é uma honra tão legal. É como antigamente estar em um Wheaties [box]. Ela mereceu cada pedacinho disso. Ela sabe que estou super orgulhoso dela.”

Jackie Young marcou 27 pontos, incluindo uma cesta de três pontos do canto com 4:32 restantes no terceiro quarto para dar a Las Vegas uma vantagem de 48-45. Young também marcou nas próximas três posses dos Aces, durante uma corrida pessoal de 9-0, para construir uma vantagem de 54-45.

Wilson afundou um arremesso contestado da linha de lance livre com 48,2 segundos restantes para uma liderança de 82-76. Jewell Loyd sofreu falta em uma tentativa de 3 pontos na outra ponta, e ela acertou todos os três lances livres para colocar Seattle a três pontos.

O Storm teve uma boa oportunidade de empatar na posse final, mas Nneka Ogwumike ficou aquém de uma cesta de 3 pontos aberta e Loyd estava bem longe em um arremesso de longa distância. Wilson garantiu o rebote e fez dois lances livres.

Wilson teve um momento assustador quando foi acidentalmente atingida no nariz por Ogwumike no terceiro quarto e teve que deixar a quadra. Ela devolveu algumas posses depois.

Las Vegas (14-7) melhorou para 8-1 nesta temporada com Chelsea Gray na escalação.

Gray terminou com 11 pontos e seis assistências, e Kelsey Plum acrescentou 13 pontos para Las Vegas. Wilson teve um double-double no meio do terceiro quarto, apesar de começar com 3 de 10 arremessos de quadra. Wilson estabeleceu um recorde de rebotes na carreira.

Loyd marcou 28 pontos para Seattle (14-8). Skylar Diggins-Smith teve 16 pontos e oito assistências, e Ezi Magbegor teve 10 pontos e 10 rebotes. Ogwumike terminou com apenas nove pontos para encerrar sua sequência de 23 jogos consecutivos em dois dígitos.

Las Vegas ficou com 30 pontos no primeiro tempo, sua segunda menor produção da temporada, atrás de 28 contra o Storm em 7 de junho.

Michael Voepel, da ESPN, ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.