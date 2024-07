AL escolhe craque dos Orioles, Corbin Burnes, para começar o All-Star Game

ARLINGTON, Texas — Corbin Burnes, do Baltimore Orioles, será titular da Liga Americana no All-Star Game de terça-feira à noite contra o novato Paul Skenes, do Pittsburgh Pirates.

Um destro de 29 anos, Burnes tem 9-4 com uma ERA de 2,93 em sua primeira temporada com os Orioles, que o adquiriram do Milwaukee Brewers pouco antes do treinamento de primavera. O vencedor do prêmio NL Cy Young de 2021, Burnes é um All-Star pela quarta temporada consecutiva. Ele se tornará o quinto arremessador do Orioles a começar um All-Star Game, o primeiro desde Steve Stone em 1980.

O craque dos Orioles, Corbin Burnes, tem 9-4 com ERA de 2,93 em sua primeira temporada em Baltimore. Randy Litzinger/Ícone Sportswire

O arremessador do Hall da Fama Pedro Martinez fez o telefonema na segunda-feira informando Burnes que o técnico da Liga Americana, Bruce Bochy, do campeão da World Series, Texas Rangers, o escolheu para começar a apresentação de verão no Globe Life Field.

“Ah, isso é incrível”, respondeu Burnes.

“Espero que você consiga fazer o que eu fiz há 25 anos”, disse Martinez, referindo-se ao All-Star Game de 1999 em Boston, onde foi nomeado MVP após eliminar os quatro primeiros rebatedores da NL.

“Farei o meu melhor”, disse Burnes. “É muita coisa para acompanhar.”

Skenes, que fez sua estreia na liga principal em 11 de maio, tem 6-0 com uma ERA de 1,90 em 11 partidas, eliminando 89 e caminhando 13 em 66⅓ innings. As 11 partidas para o destro de 21 anos serão as menores para um All-Star e ele se tornará o quinto novato titular depois de Dave Stenhouse (1962), Mark Fidrych (1976), Fernando Valenzuela (1981) e Hideo Nomo (1995).

O técnico da Liga Nacional, Torey Lovullo, anunciou na semana passada que escalaria Skenes.

Bochy disse na segunda-feira que Steven Kwan, do Cleveland Guardians, será o primeiro a rebater e jogará no campo esquerdo, seguido pelo shortstop Gunnar Henderson, do Baltimore, pelo defensor direito Juan Soto, do New York Yankees, e pelo defensor central Aaron Judge, pelo rebatedor designado Yordan Alvarez, pelo terceira base Jose Ramirez, do Guardians, pelo primeira base Vladimir Guerrero Jr., pelo Toronto Blue Jays, pelo catcher Adley Rutschman, do Orioles, e pelo segunda base Marcus Semien, do Rangers.

Ketel Marte, do Arizona Diamondbacks, rebate primeiro e joga na segunda base pela Liga Nacional, seguido pelo rebatedor designado do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, pelo shortstop do Philadelphia Phillies, Trea Turner, pelo primeira base do Phillies, Bryce Harper, pelo catcher do Milwaukee, William Contreras, pelo defensor direito do Brewers, Christian Yelich, pelo terceira base do Phillies, Alec Bohm, pelo defensor central do Dodgers, Teoscar Hernandez, e pelo defensor esquerdo do San Diego Padres, Jurickson Profar.

