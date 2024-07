Alabama contrata OT 4 estrelas Ty Haywood, nº 18 na classe de 2025

O Alabama garantiu seu segundo compromisso entre os 20 melhores do fim de semana quando o tackle ofensivo quatro estrelas Ty Haywood, número 18 no ESPN 300 de 2025, fez sua promessa ao Crimson Tide na tarde de domingo.

O compromisso de Haywood chegou menos de 24 horas depois que o wide receiver quatro estrelas Caleb Cunningham (nº 19 na ESPN 300) anunciou seu compromisso no sábado. O par de promessas representa os últimos impulsos na construção de Kalen DeBoer de uma das principais classes de recrutamento do país no ciclo de 2025.

Com a promessa de Haywood, o Crimson Tide agora tem 17 promessas do ESPN 300 em 2025, incluindo nove das 100 melhores. O bloqueador de 1,95 m e 129 kg é o 14º compromisso do programa desde 1º de junho, e Haywood se destaca como o prospecto mais bem avaliado na segunda classe mais bem classificada do país no ranking de equipes mais recente da ESPN para este ciclo.

Escolhas dos editores

Haywood surgiu como um prospecto de destaque na linha ofensiva na Ryan High School em Denton, Texas, onde também compete em arremesso de peso e disco. O quinto tackle ofensivo classificado em 2025, Haywood fez sua promessa ao Alabama após visitas de primavera ao Crimson Tide, Texas A&M, Oklahoma e Florida State.

Haywood agora encabeça uma classe ofensiva indo para Tuscaloosa que inclui Cunningham, o terceiro wide receiver mais bem classificado do país, e o quarterback de dupla ameaça Keelon Russell (nº 32 na ESPN 300). Enquanto DeBoer constrói sua linha ofensiva no Alabama, Haywood será o rosto de uma classe de recrutamento inicial ao lado dos tackles ofensivos Micah Debose (nº 10 OT), Jackson Lloyd (nº 26) e Mal Walrep (nº 41).