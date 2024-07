Alcaraz quer repetir vitória em Wimbledon após derrotar Medvedev nas semifinais

WIMBLEDON, Inglaterra — Carlos Alcaraz completou 21 anos há apenas alguns meses, mas todo esse sucesso no Grand Slam já é algo que ele já conheceu há algum tempo.

Dando um passo mais perto de um segundo título consecutivo em Wimbledon e do quarto campeonato principal no geral, Alcaraz superou um início instável na sexta-feira para vencer Daniil Medvedev por 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 nas semifinais na quadra central.

Carlos Alcaraz comemora após derrotar Daniil Medvedev na semifinal, chegando à segunda final consecutiva de Wimbledon com a chance de vencer duas seguidas. Mosa’ab Elshamy/Associated Press

“Sinto que não sou mais novato. Sinto que sei como vou me sentir antes da final. Já estive nessa posição antes”, disse Alcaraz. “Vou tentar fazer as coisas que fiz bem no ano passado e tentar ser melhor.”

Depois de um set de abertura mediano, Alcaraz voltou a ser a força energética, ofensiva e cativante que já era o primeiro adolescente a ser o número 1 no ranking da ATP e o homem mais jovem a ganhar um grande troféu em três superfícies: grama, saibro e quadras duras.

Agora, o espanhol está a uma vitória de se juntar a Boris Becker e Bjorn Borg como os únicos homens na era Open, que começou em 1968, com vários campeonatos no All England Club antes de completar 22 anos.

Alcaraz também triunfou no US Open em 2022 e no Aberto da França no mês passado.

Ele está 3-0 em finais de majors até agora e enfrentará o 24 vezes campeão de majors Novak Djokovic ou Lorenzo Musetti no domingo. Essa dupla estava jogando na segunda semifinal — a 49ª aparição naquela fase de um torneio de Grand Slam para Djokovic, e a primeira para Musetti.

Há um ano, em Wimbledon, Alcaraz eliminou o campeão do US Open de 2021, Medvedev, em dois sets nas semifinais, antes de derrotar Djokovic em cinco sets na final.

Desta vez, em uma tarde nublada — com o teto retrátil do estádio principal aberto porque não choveu nada como nas primeiras semanas e meia do torneio —, o cabeça de chave número 3, Alcaraz, passou por altos e baixos contra o número 5, Medvedev, um russo de 28 anos que tentava chegar à sétima partida pelo título de Grand Slam de sua carreira.

“Comecei muito, muito nervoso”, disse Alcaraz. “Ele estava dominando a partida, jogando um tênis ótimo, ótimo. … Foi difícil para mim.”

De fato, Medvedev conseguiu uma vantagem inicial de 5 a 2, mas depois teve problemas com seu jogo e seu temperamento.

Alcaraz quebrou para ficar em 5-4 com um drop shot que a juíza de cadeira Eva Asderaki decidiu — corretamente, de acordo com replays de TV — quicou duas vezes antes de Medvedev colocar sua raquete na bola. Ele pareceu xingar depois, e Asderaki, depois de descer de seu assento para se aconchegar com a árbitra do torneio Denise Parnell durante a troca que se seguiu, emitiu um aviso a Medvedev por conduta antidesportiva.

Ele se reagrupou rapidamente e foi quase perfeito no desempate daquele set.

Depois foi a vez de Alcaraz começar a trilhar o caminho certo, o que não demorou muito.

Três erros de forehand de Medvedev se traduziram em uma quebra para Alcaraz e uma liderança de 2-1 no terceiro set, alcançada com um vencedor de backhand que coroou um ponto de 27 tacadas que foi o mais longo da partida. Os fãs rugiram e se levantaram; Alcaraz colocou um dedo indicador no ouvido, e o barulho ficou mais alto.

Ele conseguiu a última chance de que precisava para uma vantagem de 4-3 no quarto período, quando Medvedev acertou um backhand longo, sentou-se em sua cadeira na lateral do campo, olhou nos olhos dos dois treinadores nas arquibancadas e começou a resmungar e gesticular.

É isso que Alcaraz pode fazer com um adversário.

Quase toda vez que Alcaraz emitia um de seus grunhidos de duas sílabas enquanto desferia um forehand estrondoso, os espectadores ofegavam audivelmente, independentemente de o ponto continuar ou não. Muitas vezes, isso não acontecia: dos 28 forehands vencedores da partida, 24 foram produzidos pela raquete de Alcaraz.

Isso, desnecessário dizer, dificilmente é sua única habilidade. Ele foi ótimo na rede, seja sacando e voleando ou não, ganhando 38 dos 53 pontos quando avançou. Ele ganhou três pontos via drop shots somente no set de abertura.

Por mais perigoso que ele possa ser em sua melhor fase agressiva, sua defesa também é algo admirável.

Às vezes, parece que uma troca nunca acaba até que ele decida que acabou. E se parece assim do conforto das arquibancadas, imagine o quão frustrante isso deve ser para os adversários. Em um ponto, Alcaraz deixou uma marca de derrapagem de vários metros de comprimento na grama quando correu, depois deslizou, para alcançar uma bola aparentemente inalcançável. Ele enviou um lob que atraiu um Medvedev errante para cima em resposta.

Ainda assim, Alcaraz estava determinado a não entrar no tipo de pontos de linha de base esticados que Medvedev adora. Apenas 38 dos 244 pontos da semifinal duraram nove ou mais arremessos.

“Tentei não jogar rallies longos. Tentei fazer slices, drop shots. Tentei ir para a rede o máximo que pude”, disse Alcaraz. “Tentei não jogar o jogo dele.”

Além da final masculina de Wimbledon, a programação esportiva de domingo inclui a final do Campeonato Europeu de futebol masculino na Alemanha, onde a Espanha enfrentará a Inglaterra.

Quando Alcaraz aludiu a isso em sua entrevista na quadra dizendo, “Vai ser um dia muito bom para o povo espanhol também”, ele arrancou vaias dos moradores locais. Alcaraz sorriu e acrescentou: “Eu não disse que a Espanha vai ganhar. Eu só disse que vai ser um dia muito, muito divertido.”