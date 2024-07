Alec Baldwin comemora demissão de ‘Rust’ na festa da vitória

Reproduzir conteúdo de vídeo



Alex Baldwin comemorou sua vitória no tribunal na sexta-feira com uma pequena reunião de seus maiores apoiadores – incluindo sua esposa Hilária – em um bar de hotel no Novo México antes de relaxar com um pouco de comida mexicana.

O TMZ obteve vídeos e fotos do ator festejando com seus advogados – Alex Spiro dar Lucas em Nika – bem como Hilaria e sua equipe de filmagem criando um documentário sobre a tragédia de “Rust”.

Somos informados logo após o homicídio involuntário de Alec caso foi arquivado Na tarde de sexta-feira, Baldwin e sua equipe deixaram o tribunal e foram direto para o Hotel El Dorado, onde passaram um tempo no bar.

Nossas fontes dizem que durante a pequena reunião os cineastas estavam amontoados em um canto com uma câmera, mas não ficou claro se eles estavam filmando uma cena para o documento. Como você sabe, Alec também está trabalhando em um reality show separado do TLC, “The Baldwins”.

Confira nossa filmagem… Alec parecia bastante empolgado com o fim de seu caso criminal enquanto ele conversava com Nikas e uma mulher loira, provavelmente sobre o momento de Perry Mason no tribunal no início do dia.

Enquanto isso, Spiro estava sentado em frente a duas outras mulheres tendo uma discussão animada, provavelmente sobre como todas elas ganharam o caso.

Ao fundo, você pode ver Hilaria conversando com alguém enquanto mexia no celular e eventualmente levantou os braços e abriu um sorriso.

Nossas fontes dizem que o grupo ficou por algumas horas, então Alec subiu as escadas e voltou com sua família feliz para comer alguma coisa no restaurante Casa Chimayo, nas proximidades.



É claro que o próprio Alec tem muitos motivos para estar feliz depois de se esquivar de uma bala legal na sexta-feira, quando o juiz rejeitou abruptamente seu caso no julgamento devido a má conduta do promotor.

O juiz apoiou os advogados de defesa de Alec, concedendo seu pedido de demissão depois que eles provaram que as autoridades ocultaram evidências de munição real encontradas no set de filmagem de “Rust”.

Momentos depois que o caso foi encerrado, Alec começou a chorar e abraçou Hilaria emocionada no tribunal.