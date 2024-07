Alec Baldwin filmado para o documentário ‘Rust’ durante o julgamento, TLC não está filmando

Desde que Alec pousou em Santa Fé, Novo México para sua julgamento criminal no tiroteio fatal de Halyna Hutchins no set de filmagem de “Rust”, ele foi perseguido por uma mulher com uma câmera de vídeo.

Embora Alec tenha um próximo reality show sobre sua família ir ao ar no próximo ano no TLC, nossas fontes dizem que a mulher por trás das câmeras NÃO faz parte desse projeto.

Quando Alec está subindo os degraus do tribunal, ela está ali com a câmera… quando ele está conversando com sua poderosa equipe de defesa fora do tribunal, ela também está lá… registrando cada detalhe.