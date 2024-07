Alec Baldwin Films Reality Show pela primeira vez desde que o caso de ‘Rust’ foi arquivado

Alex Baldwin está arregaçando as mangas e voltando ao trabalho após sua vitória legal no julgamento de “Rust” – ele está de volta a Nova York gravando seu reality show na TV e as câmeras estão gravando.

Confira essas fotos e vídeos de Alec e sua ninhada filmando seu próximo programa do TLC, “The Baldwins” … ele está totalmente no modo pai com seus filhos em um parque nos Hamptons.



Imagens INSTAR

Alec está ensinando um de seus filhos a cortar vegetais com segurança, enquanto sua esposa Hilária está supervisionando uma de suas filhas enquanto ela prepara uma refeição em uma churrasqueira ao ar livre.

É a primeira vez que vemos Alec filmando o show desde seu homicídio involuntário caso foi arquivado.



TLC

Lembre-se, Alec estreou no reality show no meio do caso “Rust”… o show acompanha AB, Hilaria e seus 7 filhos, com idades entre 1 e 10 anos.

Não exatamente “Jon & Kate Plus 8”, mas o que falta aos Baldwins em número de funcionários, eles compensam com o genuíno poder das estrelas de Hollywood. O show está programado para estrear no próximo ano.



nos estúdios TMZ

Havia uma equipe de filmagem seguindo Alec no julgamento de Santa Fé, mas como dissemos a vocês… isso foi para alguns documentários sobre o caso e NÃO relacionado ao seu programa TLC.



12/07/24 Tribunal de TV