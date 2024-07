Alec Baldwin não era apenas o ator de ‘Rust’ com munição ao vivo no set

Reproduzir conteúdo de vídeo





Alex Baldwin não foi o único ator no set de filmagem “Rust” com munição real … outro ator foi encontrado com uma bala real no coldre da arma.

A notícia bombástica acabou de ser lançada no tribunal hoje como parte de um técnico da cena do crime Marissa Poppello testemunho de Alec no julgamento por homicídio culposo de Alec no Novo México.

Poppell disse ao ator do júri Jensen Ackles também tinha uma bala real no set… a munição estava em sua bandoleira… e ele estava no set no dia em que o diretor de fotografia Halyna Hutchins o que tiro fatal.

Lembre-se… A equipe de defesa de Alec, liderada por Alex Spiro, diz que não era seu trabalho como ator garantir que não houvesse munição real em sua arma. Alec também disse que a arma disparou sem ele apertar o gatilho.

Imagens de munição real encontradas no set de “Rust” também foram mostradas no tribunal na quinta-feira… e as balas se parecem muito com cartuchos falsos.

A única pequena diferença é que as balas reais têm um centro prateado visto de baixo e as balas falsas têm um centro dourado.

Spiro perguntou a Poppell se ela tinha algum motivo para pensar que Jensen sabia que havia uma bala viva no coldre de sua arma e ela disse que não… a implicação era que Alec também não saberia sobre uma bala viva em sua arma.



Além de uma bala real na arma de Alec e uma no coldre de Jensen, munição real também foi encontrada em um carrinho de apoio e em uma caixa de munição.