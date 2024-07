Alec Baldwin no tribunal enquanto o julgamento das filmagens do filme ‘Rust’ está prestes a começar

Alex Baldwin está prestes a ser julgado pelo tiroteio fatal no set de filmagem “Rust”… e ele já está no Novo México para uma audiência pré-julgamento.

Confira essas primeiras imagens de Alec no tribunal na segunda-feira, no Tribunal Distrital do Condado de Santa Fé… ele está de terno e gravata, com óculos pretos grossos e com os braços cruzados sobre o peito enquanto se senta com sua equipe de defesa.