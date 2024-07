Alec Baldwin obtém grande vitória no dia antes do início do julgamento de homicídio culposo de ‘Rust’

Alex Baldwin acabou de rejeitar uma grande parte do caso da promotoria… um dia antes do início de seu julgamento por homicídio culposo.

O juiz decidiu que os promotores não podem apresentar provas do papel de Baldwin como produtor do filme… algo que foi uma parte crítica do argumento do Estado de que a suposta imprudência de Baldwin levou à morte do diretor de fotografia Halyna Hutchins.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Tribunal de TV

Baldwin foi o produtor executivo do filme, mas também houve outros EPs que tiveram um papel muito mais prático.

Os promotores argumentaram que Baldwin se esquivou de seus deveres como produtor ao permitir práticas negligentes de segurança no set que levaram à morte de Hutchins.

O juiz disse: “Estou tendo dificuldades reais com a posição do estado de que eles querem mostrar que, como produtor, ele não seguiu as diretrizes e, portanto, como ator, o Sr. Baldwin fez todas essas coisas erradas, resultando no morte de Halyna Hutchins porque, como produtor, ele permitiu que tudo isso acontecesse.”

O juiz deixou claro – a tomada de decisão no set entre os produtores foi muito além de Baldwin e decidiu que “o valor probatório não é substancialmente superado pelo preconceito injusto e certamente pela confusão”. [for the jury].”



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Portanto, agora, os promotores só podem argumentar que Baldwin foi imprudente como ator ao apontar a arma na direção de Hutchins e que não verificou a câmara antes de atirar. O problema com esse argumento – o armeiro, Hannah Gutierrez-Reedjá foi considerado culpado de homicídio culposo porque ela era responsável por garantir que a arma não tivesse munição real.



Reproduzir conteúdo de vídeo