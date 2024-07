Alec Baldwin planeja processar promotor e xerife de Santa Fé por causa do caso ‘Rust’

Alex Baldwin não terminou com o sistema jurídico do Novo México – parece que ele está planejando ir legalmente atrás do xerife do condado de Santa Fé e do promotor em seu caso de tiroteio “Rust”.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, os advogados do ator colocaram o xerife de Santa Fé Adam Mendoza e procurador especial Kari Morrissey mediante aviso prévio … instruindo-os a salvar todas as informações relevantes relacionadas ao seu julgamento de homicídio culposo, agora rejeitado.

Em dois avisos de preservação emitidos esta semana, a equipe jurídica de Alec disse ao promotor e ao xerife para guardarem quaisquer e-mails, mensagens de texto, discos rígidos, documentos, registros e materiais relacionados à investigação e aos processos relacionados com Halyna Hutchins‘ atirando na morte.



À primeira vista, certamente parece que Alec está se preparando para processar seu julgamento por homicídio culposo, que teve um fim abrupto e chocante na última sexta-feira, quando o juiz arquivou o caso depois de encontrar evidências escondidas pela aplicação da lei que impediam Alec de preparar sua defesa.

Lembre-se… o advogado de Alec, Alex Spiroalegaram que as autoridades intencionalmente evidência escondida de munição real no set de filmagem… uma parte crítica do caso que poderia ter ajudado Baldwin a argumentar que aqueles ao seu redor eram responsáveis ​​por padrões de segurança frouxos.

O juiz rejeitou o caso da acusação com prejuízo, pelo que não pode ser julgado novamente.



Agora, a equipe jurídica de Alec está solicitando todas as comunicações entre o xerife, o promotor público e o promotor relacionadas ao tiroteio de “Rust”… bem como documentos, comunicações e informações referentes ou relacionadas a Baldwin.

Alec saiu do tribunal na semana passada como um homem livre… e agora parece que ele está em busca de vingança legal.

Vale a pena notar que Baldwin pode ter uma difícil escalada para ganhar uma ação judicial contra o promotor especial… ele teria que mostrar aos promotores que sabiam que seu caso era fraco e ocultar evidências para fazê-lo parecer mais forte