Alec Baldwin quebra o silêncio sobre o encerramento chocante do caso ‘Rust’

O ator postou uma foto Instagram momentos atrás… uma foto de perfil do julgamento – e, dada a emoção gravada em seu rosto, parece que foi tirada no momento em que ele percebeu que seus problemas legais estavam chegando ao fim.

Baldwin escreve: “Há muitas pessoas que me apoiaram para agradecer agora. A todos vocês, nunca saberão o quanto aprecio sua gentileza para com minha família”.

Como informamos… o juiz no caso de Baldwin rejeitou o caso da promotoria – com preconceito, por isso não pode ser interposto novamente – depois de descobrir que as autoridades ocultaram provas que impediram o actor de preparar a sua defesa.