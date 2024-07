PARIS — As atuais campeãs da seleção feminina dos Estados Unidos perderam para a Alemanha por 17 a 13 na terça-feira, na partida de abertura da fase de grupos do basquete 3×3 nas Olimpíadas de Paris.

Hailey Van Lith liderou os EUA com seis pontos. Mas ela estava com dificuldades depois do jogo e disse que acredita que o calor exacerbou uma doença com a qual ela já estava lidando.

“Acho que estou realmente resfriada”, ela disse. “Acho que foi por causa da chuva na cerimônia de abertura. Então, acho que é uma combinação disso, mas vou ficar bem. Joguei com ela no Torneio da NCAA, então não há nada que vá me tirar.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Sonja Greinacher teve cinco pontos e seis rebotes para a Alemanha. Marie Reichert acrescentou cinco pontos.

Os EUA abriram uma vantagem de 5 a 0, mas a Alemanha marcou os seis pontos seguintes, incluindo três de Elisa Mevius.

Van Lith fez uma bandeja antes de passar para Dearica Hamby fazer outra cesta, reduzindo a vantagem da Alemanha para 11 a 10, faltando cerca de três minutos para o fim.

Greinacher fez um arremesso de dois pontos para a Alemanha antes de outra cesta de Van Lith deixar os EUA a um ponto novamente, faltando cerca de 90 segundos para o fim.

Desta vez, a Alemanha marcou os quatro pontos seguintes, com dois de Greinacher e dois de Reichert.

“Isso obviamente nos dá muita autoconfiança para o futuro”, disse Greinacher.

Cierra Burdick ficou decepcionada com a abertura olímpica do time, mas disse que não é surpresa que eles ainda tenham trabalho a fazer, já que não jogam juntos há tanto tempo. Hamby substituiu Cameron Brink no time neste verão, depois que Brink sofreu uma lesão no joelho.

“Eu sabia que não seria bonito”, ela disse. “Não pensei que seria tão feio.”

CANADÁ 22, AUSTRÁLIA 14

As gêmeas Michelle e Katherine Plouffe combinaram 18 pontos para liderar o Canadá na vitória sobre a Austrália.

Michelle Plouffe começou as coisas com uma cesta de 2 pontos, enquanto o Canadá marcou os primeiros seis pontos. Uma cesta de 2 pontos de sua irmã fez 9-1 com cerca de 6 minutos e meio restantes.

O Canadá estava ganhando por 15-2 antes da Austrália marcar os próximos seis pontos, com os últimos três de Alex Wilson. Michelle Plouffe encerrou a corrida marcando os próximos três pontos para aumentar a liderança do Canadá.

Katherine Plouffe garantiu o título ao fazer uma cesta antes de acertar uma cesta de dois pontos, dando ao Canadá 22 pontos faltando 1:22 para o fim do relógio.

Wilson liderou a Austrália com seis pontos e seis rebotes.

ESPANHA 18, AZERBAIJÃO 16

Gracia Alonso e Vega Gimeno marcaram cinco pontos cada na vitória da Espanha sobre o Azerbaijão.

A Espanha estava perdendo por um ponto antes de marcar os oito pontos seguintes, deixando o placar em 14 a 7 faltando menos de três minutos para o fim.

O Azerbaijão respondeu com uma sequência de 4 a 0 para ficar a três pontos do placar, faltando cerca de 1:30 para o fim do jogo.

A Espanha aproveitou uma virada para marcar os três pontos seguintes, coroados por uma cesta de dois pontos de Gimeno, aumentando a vantagem para 17 a 11.

O Azerbaijão fechou em 17 a 14 com um lance livre de Dina Ulyanova faltando seis segundos, mas Gimeno acrescentou um lance livre para a Espanha.

Tiffany Hayes fez dois lances livres para o Azerbaijão para cortar a liderança para dois com um segundo restante. Mas o relógio acabou antes que o Azerbaijão pudesse fazer qualquer outra coisa.

Hayes liderou o Azerbaijão com 10 pontos e sete rebotes.

CHINA 21, FRANÇA 19, OT

Lili Wang fez uma cesta de dois pontos na prorrogação, sua única cesta do jogo, levando a China à vitória.

A francesa Hortense Limouzin fez uma bandeja desequilibrada quando o tempo regulamentar expirou, levando a partida para a prorrogação e encantando a torcida.

A França errou três chutes na prorrogação, quando o primeiro time a marcar dois pontos vence, e a China errou uma vez quando Wang pegou a bola.

Ela se levantou e disparou o tiro de longa distância para dar a vitória à China. Ela gritou e cerrou os punhos após o tiro enquanto a multidão majoritariamente francesa ficava em silêncio.

Mingling Chen liderou a China com 10 pontos e três rebotes. A França conseguiu seis pontos de Limouzin e Marie Eve Paget acrescentou cinco.