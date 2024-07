Alex Bowman vence corrida de rua em Chicago e garante vaga no playoff

CHICAGO — Alex Bowman garantiu uma vaga nos playoffs da NASCAR Cup Series no domingo, quando segurou a vitória em uma pista de rua chuvosa no centro de Chicago.

Foi a primeira vitória de Bowman desde Las Vegas em março de 2022 e a número 8 de sua carreira. Ele é o 12º piloto da Cup Series a vencer este ano, deixando quatro vagas restantes nos playoffs com seis corridas restantes na temporada regular.

A corrida foi interrompida por mais de 100 minutos por causa da chuva e a NASCAR estabeleceu um tempo limite de 8:20 pm CDT por causa da luz do sol fraca. Quando Bowman cruzou a linha de largada-chegada depois desse tempo, a bandeira branca foi hasteada seguida pela quadriculada.

Tyler Reddick fez um empurrão tardio, mas ele bateu em uma parede tentando alcançar Bowman. Ty Gibbs foi o terceiro, seguido por Joey Hand e Michael McDowell.

Bowman fechou a prova em seu Hendrick Motorsports Chevrolet depois que o pole position Kyle Larson e Shane van Gisbergen foram eliminados.

Larson bateu na barreira de pneus na curva 6 na volta 34, causando uma advertência. Ele estava tentando sua quarta vitória da temporada em sua 350ª largada na Cup Series.

“Assim que pisei no freio, percebi que estava em apuros”, disse Larson, que estava no topo da classificação de pilotos no fim de semana.

Van Gisbergen foi atingido por Chase Briscoe na curva 6 da volta 25. Briscoe deslizou em uma barreira de pneus, mas van Gisbergen bateu no muro temporário, causando grandes danos ao lado direito de seu Kaulig Racing Chevrolet.

“Eu meio que me deitei. Parecia muito bom e então fui atingido por alguém”, disse van Gisbergen. “É devastador.”

Logo após o acidente, a corrida foi interrompida para dar tempo à NASCAR de limpar a água parada da pista improvisada. Os pilotos retornaram aos seus carros cerca de uma hora depois, mas o atraso continuou quando outra célula passou pelo percurso.

Ty Gibbs estava na frente quando a corrida recomeçou, seguido por Christopher Bell e Larson.

Van Gisbergen correu para uma vitória que mudou sua carreira no ano passado em Chicago, quando se tornou o primeiro piloto a vencer sua estreia na Cup Series desde Johnny Rutherford na segunda corrida de qualificação em Daytona em 1963. O nativo da Nova Zelândia de 35 anos também venceu a corrida da Xfinity Series no sábado no difícil percurso de 12 curvas e 2,2 milhas.

Van Gisbergen venceu a primeira etapa no domingo, pouco antes de ser eliminado.

“Conseguimos liderar e senti que estava pilotando bem com isso”, disse ele, “então sim, é uma pena estar fora tão cedo. É uma pena que não conseguimos ter uma chance adequada no final.”

A vitória de Bowman encerrou o segundo ano da NASCAR no circuito de rua em Chicago. Espera-se que ele retorne na próxima temporada, mas o futuro do fim de semana — uma combinação de corrida e música que é projetada mais para os novatos da NASCAR do que para seus fãs tradicionais — não está claro além de 2025.

Ao contrário do ano passado, quando chuvas persistentes causaram estragos no cronograma — levando a versões mais curtas das corridas da Xfinity e da Cup Series — não houve problemas com o clima até que os pilotos da Cup entraram em seus carros e receberam o comando para ligar seus motores. Então a chuva começou a cair, e as equipes tiveram que tomar uma decisão rápida sobre trocar para pneus de chuva.

Depois de diminuir para uma garoa, a chuva aumentou de intensidade por volta de 17 voltas, o que levou à paralisação.