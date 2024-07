Alex Cora, Red Sox alcançam extensão de contrato de 3 anos até 2027

O Boston Red Sox fechou na quarta-feira uma extensão de contrato de três anos com Alex Cora até a temporada de 2027, o que o tornará o segundo técnico mais bem pago da MLB.

O acordo para encerrar seu status de “lame duck” o manterá em Boston por um total de US$ 21,75 milhões, disseram fontes à ESPN.

Cora, 48, ajudou a conduzir o Red Sox a um surpreendente recorde de 54-47 até quarta-feira. Boston está atrás do Kansas City (56-46) por 1,5 jogos pela vaga final de wild-card da American League antes do jogo dos Royals na quarta-feira à noite.

“Eu tinha um respeito tremendo por Alex muito antes de assumir este trabalho; esse respeito só cresceu nos últimos meses”, disse o diretor de beisebol do Red Sox, Craig Breslow, em uma declaração. “Ele é um incrível conector de pessoas, algo que eu gosto de assistir em primeira mão. Ele abraçou os fãs apaixonados de Boston e nós compartilhamos o desejo de vencer tanto quanto eles, tanto em 2024 quanto no futuro.

“Estou feliz em poder estender nosso compromisso com Alex e espero que nossa parceria continue crescendo.”

O contrato de Cora expiraria após esta temporada, sua sexta como técnico do Red Sox.

“O que essa organização significa para nós é o mundo”, disse Cora na quarta-feira. “Eles confiaram em mim desde o primeiro dia, eles dobraram a aposta em mim em 21 depois de tudo o que aconteceu em 2017. Houve muitas conversas na offseason, e eu só quero estar feliz e confortável.”

Vindo de temporadas consecutivas de 78-84 e últimos lugares na American League East, o Red Sox prosperou apesar de carregar sua menor folha de pagamento de Opening Day em uma década, de pouco mais de US$ 170 milhões. A produção constante do astro terceira base Rafael Devers e a emergência do defensor central Jarren Duran e do titular Tanner Houck empurraram o Red Sox para o cenário dos playoffs, e com um núcleo de jovens jogadores de posição se aproximando das grandes ligas, o futuro de Boston está em ascensão.

Se esse futuro incluiria Cora era uma questão que pairava sobre a organização durante toda a temporada. Considerado um dos melhores gerentes do jogo, Cora já havia deixado Boston antes — depois de ser demitido antes da temporada de 2020 após a revelação de seu papel proeminente no esquema de roubo de sinais do Houston Astros em 2017.

Boston recontratou Cora em 2021, voltando ao técnico que havia vencido uma World Series com o Red Sox em sua primeira temporada como técnico em 2018. O Red Sox fez uma corrida surpreendente para a ALCS em 2021, mas o time foi quase totalmente negociado desde então, e suas duas grandes contratações de agentes livres — o shortstop Trevor Story e o outfielder Masataka Yoshida — foram lesionadas e decepcionantes, respectivamente.

O acordo impede que Cora se torne um agente livre um ano após o contrato de Craig Counsell com o Milwaukee Brewers expirar e ele se juntar ao Chicago Cubs em um contrato de cinco anos e US$ 40 milhões.

Cora disse em março que não esperava que as conversas sobre uma extensão continuassem durante a temporada. Mas ele disse que as discussões de quarta-feira estavam em andamento recentemente com Breslow.

“Às vezes eu faço uma encenação para (a mídia)”, disse Cora com uma risada. “Eu estava realmente dizendo a verdade. Estamos conversando há algumas semanas e o relacionamento entre mim e Craig cresceu nos últimos seis, sete meses.”

Cora disse que sua esposa, Nilda, e seus filhos estão felizes morando em Boston.

“Eu prometo a vocês que essa decisão foi mais baseada no conforto da minha família do que na minha carreira profissional”, disse ele.

Informações da Associated Press foram usadas nesta reportagem.