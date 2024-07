Alex Pereira abre como azarão nas apostas em confrontos com Jon Jones, Tom Aspinall e mais

Apesar da sua campanha impressionante, Alex Pereira continua a ser um azarão nas apostas contra quatro dos seus próximos possíveis adversários.

No sábado, Pereira defendeu com sucesso seu título dos meio-pesados ​​pela segunda vez, nocauteando Jiri Prochazka no evento principal do UFC 303. Depois disso, a questão se voltou para quem “Poatan” enfrentaria em seguida, e se ele poderia ou não subir para o peso-pesado para tentar se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC.

Bem, se ele fizer isso, os corretores de apostas não gostam das suas chances.

No domingo, Sportsbetting.ag divulgou probabilidades para confrontos hipotéticos entre o campeão peso-pesado do UFC Jon Jones e o campeão interino dos pesos-pesados ​​Tom Aspinall, e Pereira é um azarão considerável em ambos. Confira as probabilidades abaixo.

Alex Pereira (+500) vs. Jon Jones (-800)

Alex Pereira (+300) vs. Tom Aspinall (-400)

Para referência, um apostador que colocasse $100 em Pereira devolveria $500 mais a aposta inicial no caso de Pereira vencer Jones. Essas probabilidades sugerem que Pereira tem 25 por cento de chance de vencer Aspinall, enquanto apenas 16,7 por cento de chance de derrotar Jones.

O Sportsbetting.ag também incluiu uma linha para uma possível disputa de trilogia entre Pereira e o ex-campeão dos médios Israel Adesanya, e mais uma vez, Pereira aparece como azarão, embora neste caso as casas de apostas lhe dêem 39% de chance de vencer.

Alex Pereira (+155) vs. Israel Adesanya (-185)

Não está claro neste momento quem Pereira lutará em seguida, embora o CEO do UFC, Dana White, tenha sugerido após o UFC 303 que ele ainda não está pronto para ver “Poatan” subir para o peso pesado. Em vez disso, um confronto com o ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​Magomed Ankalaev pode se aproximar.

Mantendo o tema, Pereira já é considerado um azarão nas apostas também, com os corretores dando a ele uma chance de 32,3% de defender seu título dos meio-pesados ​​novamente.

Alex Pereira (+210) x Magomed Ankalaev (-250)